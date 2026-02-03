基隆轉運站每月20萬人次場站招商 伴手禮、超商、餐飲店進駐

為提升公共運輸服務品質並活化場站空間使用效益，基隆市政府昨在台北國際會議中心舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，向潛在投資廠商說明轉運站整體規畫方向、商業空間定位，打造兼具交通服務與商業機能之複合型轉運場站，適合引進特色伴手禮、超商、輕食餐飲店等。

基隆轉運站整合5家國道客運業者及基隆市區公車，共匯集52條運輸路線，為基隆連結雙北與桃園的重要交通樞紐，日常承載大量通勤與通學人流。

啟用一年內累計旅運人次突破245萬人次，約平均每月20萬人次，人流穩定且具持續成長潛力，具備良好商業支撐基礎。期待透過導入商業店舖進駐，結合轉乘等待時間與周邊觀光人潮，創造高頻消費場景，提供具長期營運潛力之場站型商業機會，以活化轉運站空間並提升旅客便利性。

1樓大頂棚廣場商業空間100坪，建築使用類別：B3車站附屬空間，適合業種為主題餐廳、飲食店、飲料店；2樓轉運大廳商業空間239.16坪，建築使用類別為B2車站附屬設施，適合業種在地特色伴手禮、超商、輕食餐飲。

委外空間涵蓋轉運站1樓、2樓商業空間及部分彈性擴增空間。除月台、旅遊服務中心及既有辦公室外，其餘空間得由廠商依營運構想彈性規畫（如休憩區、服務設施等），不影響轉運核心功能為原則。至於招商投標廠商條件部分，將透過招商各廠商回饋事項中一併評估規畫，以周全採購作業。

市長謝國樑表示，轉運站不僅是交通設施，更是城市治理品質與公共服務水準的重要門戶。市府推動本次招商，係在確保轉運功能與場站安全的前提下，導入多元商業服務，完善旅客轉乘與停留體驗，並提升公共空間整體使用效益。

市府將以公開透明、制度清楚的方式推動招商，建立政府與企業夥伴間穩定互信的合作關係，共同為城市公共建設注入新動能。適合導入連鎖輕餐飲、特色伴手禮、快速服務型品牌及觀光導向商品，具備高度招商吸引力與長期穩定收益潛力，走進轉運站，就是走進商機。