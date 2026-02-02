馬太鞍溪堰塞湖洪災農地修復 專案休耕申報至2/6

馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多處農田淹埋，為協助受災農友，經花蓮縣府爭取，農業部特別訂定專案休耕計畫，納入「農糧產業調整與轉型計畫」給付，即起受理申報至2月6日。

花蓮縣政府今天發布資訊表示，馬太鞍溪堰塞湖潰堤對在地農業造成嚴重衝擊，許多農地仍在復原階段，無法立即恢復耕作；縣府持續與農業部及相關單位合作，透過專案休耕與各項補助措施，減輕農友經濟壓力，讓農民在復建過程中安心生活、逐步重建家園。

農業部訂定專案休耕計畫，納入115年「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫）辦理。花縣府農業處長陳淑雯說明，此計畫包含專案休耕給付、各項轉（契）作、生產環境維護（即農友所稱休耕）、自行復耕種植登記及繳售公糧稻穀等措施。

凡符合資格且有意願參加的農友，可於1月2日至2月6日申報期間，至全台任一鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理；屬「小地主大專業農」者，至輔導農會申報。

農業處指出，專案休耕給付適用對象為光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地，原供農作使用，因颱風樺加沙侵襲、馬太鞍溪堰塞湖潰堤受災，致暫無法恢復耕作之農業用地。

補助標準為每公頃每期作新台幣4萬4000元，全年最多核給2期作，合計最高8萬8000元；申報專案休耕措施的土地無須種植綠肥或辦理翻耕，且不得種植綠肥、景觀作物以外的作物，也不得從事經濟活動或其他事業生產。

縣府指出，針對颱風樺加沙造成的農業災損，持續配合中央推動各項輔導措施；統計至1月30日止，農業部已核發農業天然災害救助金2334萬元、農地復原重建補助4600萬元、購置農機補助3080萬元，並辦理果樹專案輔導廢園及新植費469萬元，相關案件仍持續審核核定中，期盼加速協助受災農民完成復耕與重建。