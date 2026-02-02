聽新聞
宜蘭蘇澳鎮鳳凰水患賑災專戶 71天募得1150萬元善款全數用於災民
去年11月11日蘇澳鎮遭受鳳凰颱風強降雨重創，導致鎮轄多處積淹水、災情嚴重，蘇澳鎮公所於災後第一時間開設「鳳凰颱風-1111水災」捐款專戶，元月底截止募款。蘇澳鎮公所今天統計共募得267筆、總計新台幣1150萬6421元。
此次募款期間自去年災後的11月17日起至今年1月30日，湧入大筆捐款，包括蘇澳在地信仰中心「南方澳進安宮」慷慨解囊200萬元，展現媽祖信仰與蘇澳共患難的精神；蘇澳仁愛基金提撥500萬元，挹注災後重建，另有很多小額捐款，積少成多。
日本姊妹市部分，沖繩縣石垣市捐款30萬5162元、千葉縣館山市捐款25萬8470元，另外日本愛媛縣西予市長、宇和島市長、八幡浜市長以及愛媛縣經濟同友會跨海捐款1萬1219元。
鎮公所感謝善心人士及單位所捐出的善款，都是來自各界的心意，公所秉持最高透明度原則，專戶每月捐款金額均公告於蘇澳鎮公所官網「鳳凰颱風-1111水災專案募款」供大眾查閱，後續依公益勸募條例規定辦理公開徵信，並將公開徵信資料函報宜蘭縣政府備查。
蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳歷經水患考驗，見證各界愛心與海外姊妹市堅定情誼，無論是百萬善款挹注，抑或點滴匯聚的個人捐款，都是支持蘇澳重生的重要推手；這筆「救命錢」承載著國內外的善心人士對蘇澳的愛心，公所團隊謹守專款專用原則，確保所有經費精確用於水災受災戶補助與家園復建。
