快訊

擠世界大學排名 國科會主委直指制度可笑、花錢能輔導

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

聽新聞
0:00 / 0:00

封閉1年多完成災後復建 宜蘭知名五峰旗景區開放1至3層瀑步全打通

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣五峰旗風景區完成災後復建，恢復對外開放，瀑布美景重現遊客眼前。圖／縣府提供資料照
宜蘭縣五峰旗風景區完成災後復建，恢復對外開放，瀑布美景重現遊客眼前。圖／縣府提供資料照

宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區最上層瀑布邊坡陡峭，經常坍方導致封閉步道，下面兩層瀑布步道邊坡前年10月遭康芮颱風侵襲嚴重坍方，縣府罕見把五峰旗1層至3層瀑布區全部封閉，向中央爭取經費展開大規模復建工程，終於完工驗收，縣政府今天宣布全區對外開放。

礁溪鄉五峰旗風景區是宜蘭老字號的知名景區，數十年來以水質清涼的瀑布吸引遊客，含有豐沛負離子，鄰近步道輕鬆好走，向來是縣轄的10幾處風景區中，遊客數一數二的風景區，幾乎每天都有遊覽車載外地遊客到此一遊，步道也可以通往知名的「抹茶山」。

最上層瀑布經常處於封閉狀態，去年10月五峰旗遭受康芮颱風侵襲，豪大雨沖刷大面積崩塌面積約600平方公尺，步道毀損及基礎掏空。縣政府評估山壁崩塌位於第1層與第2層瀑布間，擔心持續落石，決定封閉全區瀑布，遊覽車行程喊卡，攤販生意也受影響。

行政院公共工程委員會於去年元月核定公共設施災後復建經費930萬元，由於考量五峰旗地質構造多、岩盤節理發達、地質狀態較為破碎，邀集專家學者研商，以掛網岩栓坡保護坡面方式辦理邊坡落石防護，並考量生態環境加設植生毯以利復育。

期間歷經流標再招標，工程去年6月開工，使用岩栓220支及掛網含植生毯共400多平方公尺，上月完工驗收，代理縣長林茂盛今天與縣議員等民代前往五峰旗，宣布園區開放消息。

縣議員林聰池說，30、40年前只要遊客到宜蘭玩，首選絕對是五峰旗風景區，人山人海，但部分遊憩設施已老舊，他一再向縣府建議重新打造五峰旗，爭取獲2億多元補助經費第一期即將完工，接著展開二期工程，改造之路刻不容緩，五峰旗是宜蘭人的驕傲，是礁溪人的驕傲盼找回40年前風采，把宜蘭觀光帶向另個高峰。

鄉民代表會主席游見璋表示，五峰旗遊憩優化工程要趕緊做，讓礁溪五峰旗風華再現，吸引各地遊客走進礁溪，帶動繁榮發展。

五峰旗風景區前年10月遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，徹 底進行災害復建工程，恢復開放。本報資料照
五峰旗風景區前年10月遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，徹 底進行災害復建工程，恢復開放。本報資料照
宜蘭縣五峰旗風景區完成災後復建，恢復對外開放，瀑布美景重現遊客眼前。記者戴永華／攝影
宜蘭縣五峰旗風景區完成災後復建，恢復對外開放，瀑布美景重現遊客眼前。記者戴永華／攝影
使用岩栓220支及掛網含植生毯共400多平方公尺，上個月完成復建工程驗收，今天宣布園區全部對外開放。圖／縣府提供
使用岩栓220支及掛網含植生毯共400多平方公尺，上個月完成復建工程驗收，今天宣布園區全部對外開放。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛（右）說明五峰旗災後復建工程，今天宣布完工開放。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛（右）說明五峰旗災後復建工程，今天宣布完工開放。記者戴永華／攝影
1年多前的風災豪雨，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡落石坍方，縣政府首度全區封閉，徹底展開災後復建工程，如今第1至3層瀑布都可以對外開放了。圖／縣府提供
1年多前的風災豪雨，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡落石坍方，縣政府首度全區封閉，徹底展開災後復建工程，如今第1至3層瀑布都可以對外開放了。圖／縣府提供
五峰旗風景區前年10月遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方約600平方公尺，縣政府把1層至3層瀑布區步道全部封閉徹底改善，終於完成災後復建，全區對外開放。圖／縣政府提供
五峰旗風景區前年10月遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方約600平方公尺，縣政府把1層至3層瀑布區步道全部封閉徹底改善，終於完成災後復建，全區對外開放。圖／縣政府提供
改造重塑五峰旗風景區，再現風華，是縣議員林聰池（左二）上任後心心念念的地方重大建設。記者戴永華／攝影
改造重塑五峰旗風景區，再現風華，是縣議員林聰池（左二）上任後心心念念的地方重大建設。記者戴永華／攝影
宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區前年10月遭康芮颱風侵襲嚴重坍方，縣府罕見把1層至3層瀑布區全部封閉，向中央爭取經費展開大規模復建工程，上月完工驗收，今天宣布全區對外開放。記者戴永華／攝影
宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區前年10月遭康芮颱風侵襲嚴重坍方，縣府罕見把1層至3層瀑布區全部封閉，向中央爭取經費展開大規模復建工程，上月完工驗收，今天宣布全區對外開放。記者戴永華／攝影

宜蘭 康芮颱風 公共工程

延伸閱讀

宜蘭五峰旗風景區步道 修繕完工重新開放

2026宜蘭綠色博覽會「格致寶藏」將登場 即日起徵求百名工作職缺

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」2／5開幕 浪漫呈現地景的光影藝術

相關新聞

馬太鞍堰塞湖善款遭冒用？花蓮縣府查證收據造假籲民眾提高警覺

去年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害後，各界湧入善款與物資協助重建，縣府近日卻發現疑似有人持假的「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐...

基隆除夕至初三全市路邊停車不收費 另5天假日僅市區、景點周邊收費

基隆市政府今天公布春節9天連假路邊停車收費方案，16日（除夕）至19日（初三）這4天全市暫停收費。另外5天假期，觀光及商...

宜蘭蘇澳鎮鳳凰水患賑災專戶 71天募得1150萬元善款全數用於災民

去年11月11日蘇澳鎮遭受鳳凰颱風強降雨重創，導致鎮轄多處積淹水、災情嚴重，蘇澳鎮公所於災後第一時間開設「鳳凰颱風-11...

封閉1年多完成災後復建 宜蘭知名五峰旗景區開放1至3層瀑步全打通

宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區最上層瀑布邊坡陡峭，經常坍方導致封閉步道，下面兩層瀑布步道邊坡前年10月遭康芮颱風侵襲嚴重坍...

台東卑南溪防揚塵「水覆蓋」遭豪雨沖毀 春節前趕工恢復9成功能

為防止卑南溪揚塵，台東卑南溪河床進行水覆蓋設計，去年因接連颱風侵襲受創嚴重。台東縣府表示，卑南溪水覆蓋的修復率恢復逾九成...

2026宜蘭綠色博覽會「格致寶藏」將登場 即日起徵求百名工作職缺

2026宜蘭綠色博覽會3月28日將在武荖坑風景區登場，今年以「格致寶藏The Gezhi Treasure」為主題，主辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。