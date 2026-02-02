封閉1年多完成災後復建 宜蘭知名五峰旗景區開放1至3層瀑步全打通

宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區最上層瀑布邊坡陡峭，經常坍方導致封閉步道，下面兩層瀑布步道邊坡前年10月遭康芮颱風侵襲嚴重坍方，縣府罕見把五峰旗1層至3層瀑布區全部封閉，向中央爭取經費展開大規模復建工程，終於完工驗收，縣政府今天宣布全區對外開放。

礁溪鄉五峰旗風景區是宜蘭老字號的知名景區，數十年來以水質清涼的瀑布吸引遊客，含有豐沛負離子，鄰近步道輕鬆好走，向來是縣轄的10幾處風景區中，遊客數一數二的風景區，幾乎每天都有遊覽車載外地遊客到此一遊，步道也可以通往知名的「抹茶山」。

最上層瀑布經常處於封閉狀態，去年10月五峰旗遭受康芮颱風侵襲，豪大雨沖刷大面積崩塌面積約600平方公尺，步道毀損及基礎掏空。縣政府評估山壁崩塌位於第1層與第2層瀑布間，擔心持續落石，決定封閉全區瀑布，遊覽車行程喊卡，攤販生意也受影響。

行政院公共工程委員會於去年元月核定公共設施災後復建經費930萬元，由於考量五峰旗地質構造多、岩盤節理發達、地質狀態較為破碎，邀集專家學者研商，以掛網岩栓坡保護坡面方式辦理邊坡落石防護，並考量生態環境加設植生毯以利復育。

期間歷經流標再招標，工程去年6月開工，使用岩栓220支及掛網含植生毯共400多平方公尺，上月完工驗收，代理縣長林茂盛今天與縣議員等民代前往五峰旗，宣布園區開放消息。

縣議員林聰池說，30、40年前只要遊客到宜蘭玩，首選絕對是五峰旗風景區，人山人海，但部分遊憩設施已老舊，他一再向縣府建議重新打造五峰旗，爭取獲2億多元補助經費第一期即將完工，接著展開二期工程，改造之路刻不容緩，五峰旗是宜蘭人的驕傲，是礁溪人的驕傲盼找回40年前風采，把宜蘭觀光帶向另個高峰。