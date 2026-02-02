宜蘭五峰旗風景區步道 修繕完工重新開放

快訊

中央社／ 宜蘭2日電

宜蘭縣五峰旗風景區受到颱風影響，造成山壁崩塌，縣府考量遊客安全封閉步道，經縣府爭取經費修繕後已完成驗收，代理縣長林茂盛今天前往視察，宣布步道重新開放。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，受到民國113年10月31日颱風康芮影響，五峰旗風景區第3層登山步道下方山壁發生嚴重崩塌，總面積預估605平方公尺，且落石阻斷步道通行，縣府立即封閉現場。

工旅處指出，五峰旗風景區的岩盤節理發達，且地質狀態較為破碎，經邀集相關專家學者研商，規劃以掛網岩栓護坡方式辦理邊坡落石防護，並考量生態環境，加設植生毯，以加速植生復育。

工旅處指出，經向行政院公共工程委員會爭取公共設施災後復建經費，去年1月6日獲核定補助新台幣930萬元，縣府立即啟動工程設計，於去年4月15日完成細部設計，工程於去年6月4日決標，去年6月27日開工，並在今年1月驗收完成。

公共工程 落石 設計

