台東卑南溪防揚塵「水覆蓋」遭豪雨沖毀 春節前趕工恢復9成功能

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
卑南溪水覆蓋去年遭豪雨沖毀，目前已恢復9成功能。圖／台東縣府提供
為防止卑南溪揚塵，台東卑南溪河床進行水覆蓋設計，去年因接連颱風侵襲受創嚴重。台東縣府表示，卑南溪水覆蓋的修復率恢復逾九成，河床裸露地保濕度明顯提升，有效降低揚塵風險，春節連假將安排工作人員待命，確保春節空氣品質良好。

去年卑南溪水覆蓋數度遭豪雨沖毀，環保局負責修復台東大橋至卑南溪出海口河段，總面積約191公頃，相當於17座活水湖的水域面積。

環保局指出，水覆蓋修復率逐步提升，依據監測數據顯示，在風速達每秒4.5公尺以上的情境下，發生揚塵且 PM₁₀濃度達到對敏感族群不健康等級的機率已降低超過九成。

考量氣候進入枯水期，環境保護局同步調整策略。環保局指出，目前部分區域設置「橫向土堤」以縮小積水範圍，並依溪流水量動態調整蓄水配置。春節期間，第一線工作人員將密切掌握氣象變化與河床情形，隨時待命並進行必要修復，確保揚塵防制作業不中斷 。

卑南溪水覆蓋去年遭豪雨沖毀，目前已恢復9成功能。圖／台東縣府提供
環保局 台東

