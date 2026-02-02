台東卑南溪防揚塵「水覆蓋」遭豪雨沖毀 春節前趕工恢復9成功能

為防止卑南溪揚塵，台東卑南溪河床進行水覆蓋設計，去年因接連颱風侵襲受創嚴重。台東縣府表示，卑南溪水覆蓋的修復率恢復逾九成，河床裸露地保濕度明顯提升，有效降低揚塵風險，春節連假將安排工作人員待命，確保春節空氣品質良好。

去年卑南溪水覆蓋數度遭豪雨沖毀，環保局負責修復台東大橋至卑南溪出海口河段，總面積約191公頃，相當於17座活水湖的水域面積。

環保局指出，水覆蓋修復率逐步提升，依據監測數據顯示，在風速達每秒4.5公尺以上的情境下，發生揚塵且 PM₁₀濃度達到對敏感族群不健康等級的機率已降低超過九成。