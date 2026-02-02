馬太鞍堰塞湖善款遭冒用？花蓮縣府查證收據造假籲民眾提高警覺

去年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害後，各界湧入善款與物資協助重建，縣府近日卻發現疑似有人持假的「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據」，經查證該收據確認為仿造文件，並非縣府開立，縣府提醒民眾勿輕信來路不明訊息，若有疑慮應查證或檢舉。

縣府社會處表示，近日陸續接獲民眾來電，詢問有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，其「百萬捐款人」及所持「本縣重大災害民間賑災捐款專戶」馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害指定捐款收據真實性。經查證後，相關捐款資料在縣府捐款管理系統中查無任何紀錄，確認該收據為仿造。

社會處進一步指出，經檢視該等文件，其收據流水編號、指定用途名稱、字體格式等多處內容，均與縣府正式的收據樣式不符，且有明顯修改痕跡，縣府不排除造假者意圖利用假收據不當取信他人，甚至可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢的風險。

縣府表示，已蒐集相關事證，將依法妥為處理，以維護公益捐款秩序與民眾權益，同時呼籲民眾務必提高警覺，切勿隨意提供個人資料或財務資訊給不明來源的個人或團體，以免遭不當使用或外洩。

若民眾懷疑遭遇詐騙，或對他人所提供的捐款收據真實性有疑慮，可立即向當地警方報案或撥打「165」反詐騙專線求證，也可直接聯繫花蓮縣政府社會處（03-8227171 分機397至399）查詢確認。