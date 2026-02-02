2026宜蘭綠色博覽會「格致寶藏」將登場 即日起徵求百名工作職缺

2026宜蘭綠色博覽會3月28日將在武荖坑風景區登場，今年以「格致寶藏The Gezhi Treasure」為主題，主辦單位即日起招募行政組（遊客中心/服務台）、票務組、活動組、交通組及展館組工作人員，預計錄取104名、備取6名，應徵報名日期至2月26日。

「格致」出自禮記．大學篇，為格物致知的簡寫，「格致寶藏」寓意為研習推究事物存在的真理，獲得珍貴的永續知識寶藏，透過自然解方減緩氣候變遷暖化災害、生物多樣性喪失與土壤退化等問題。

2026綠博「格致寶藏」全新創作的「土壤化育」環境定目劇1齣，「舊神危機/新神崛起」2套實境解謎遊戲，另外包括「夢幻舞台」、「凡得立友善商行」「動物莊園」、「聲歷奇境」等16個永續主題展區，還有19座親子同樂遊戲體驗設施及許多花田景觀與裝置藝術拍照點。

園區需要百餘名工作人力，分行政組（遊客中心/服務台）、票務組、活動組、交通組及展館組，採3階段甄選，書面初審結果3月3日公告於宜蘭縣政府官方網站及宜蘭綠色博覽會粉絲專頁；面試訂3月6日下午1時30分在縣府102會議室辦理，3月13日公告錄取名單。

獲錄取人員須參加3月24日辦理之培訓課程及各組別教育訓練，確保展會期間服務品質與專業一致性；如通過甄選卻未能參訓，將視同放棄錄取資格。

主辦單位表示，宜蘭綠博不僅是一場展覽，更是一個讓理念落實、讓行動發生的公共平台，邀請對環境議題有熱情、希望參與大型活動實務的民眾踴躍報名，為宜蘭，也為下一代的永續未來共同投入心力。