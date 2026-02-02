基隆除夕至初三全市路邊停車不收費 另5天假期照常收費

基隆市政府今天公布春節9天連假路邊停車收費方案，16日（除夕）至19日（初三）這4天全市暫停收費。另外5天假期，觀光及商圈人車潮較多路段，照常收費，以維持停車格位周轉率。

基市府交通處表示，春節連假期間廟口周邊及旅遊景點較易塞車，連假期間往來基隆民眾，可多加使用台鐵與國道客運，搭配基隆市區公車運輸轉乘，輕鬆探親出遊，平平安安回家。

交通處指出，交通部推出的中長程與轉乘優惠措施，包含搭乘88條國道客運指定路線可享連假票價折扣6折優惠。搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（轉乘前電子票證需於場站過卡機過卡）。

交通處說，鐵路輸運部分，台鐵公司自12日起至23日，全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，相關加開列車資訊可上台鐵公司官方網站最新消息內查詢。

基隆市區停車場交通管制措施部分，交通處表示，東岸、信二、博愛及信義國小公有大型停將配合春節期間將進行停車場滿場管制，透過義交管制、停車場業者導引及提供免費接駁等方式，請民眾前往市區外圍的「西三停車場」或「六合停車場」停放後，搭乘免費接駁專車暢遊市中心，避免市區壅塞及排隊等候進場情形。

春節9天連假，基隆市路邊停車分兩部分，除夕至初三全市路邊停車暫停收費，但在14日、15日和20日至22日這5天，部分路段照常收費。

收費路段包括仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車裝卸專用區。