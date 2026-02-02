馬太鞍溪堰塞湖災害捐款收據遭仿 花蓮縣府籲舉報

花蓮縣政府今天表示，近日接獲民眾查詢，有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，經查證後該收據為仿造，非由縣府開立；提醒民眾勿輕信來路不明訊息，主動舉報。

花蓮縣政府指出，近日陸續接獲民眾來電查詢，詢問有關本府所開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，其「百萬捐款人」及所持「本縣重大災害民間賑災捐款專戶」馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害指定捐款收據的真實性。

經縣府查證後，該收據為仿造縣府的格式，且並非由縣府開立，及相關捐款資料於縣府捐款管理系統中也查無任何紀錄。

縣府說明，經檢視該等文件，其收據流水編號、指定用途名稱及字體格式等多處內容，均與縣府此次「馬太鞍溪堰塞湖潰堤指定捐贈」正式收據樣式不符，並有經修改情形，顯與縣府實際捐款作業流程存在明顯差異。

經了解，該等作法疑屬不當取信他人手法，並可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢的風險。縣府已就相關事證進行蒐集，並將依法妥為處理，以維護公益捐款秩序及保障民眾權益。

花蓮縣政府表示，珍惜社會各界對災害救助的支持與關懷，將持續強化捐款管理及資訊公開機制，確保善款專款專用，並感謝民眾的理解與配合。

花蓮縣政府強烈譴責這種取信他人行為，並提醒民眾注意，應保護好個人資料，不要隨意向不明來歷的個人或組織提供敏感訊息，以免受到不當使用和外洩；若遭到詐騙，立即向當地警方舉報或「165」專線求證，或對他人提供的收據有疑慮時，聯繫花蓮縣政府社會處電話：03-8227171#397-399，查問訊息，切勿輕信來路不明訊息，以免善意或財產遭不當利用。