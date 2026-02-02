聽新聞
春節前會湧現採買人潮車潮 基警今公布6處傳統市場行車、停車調整措施
基隆各地市場往年農曆春節前都湧現採買人潮，警方今天公布6處市場周邊道路，13日至16日實施交通疏導勤務，部分路段除機、貸車，禁止車輛進入，結合義交協勤進行交通疏導，事前在重要路口會設置告示牌，提醒用路人配合。
警方實施交通疏導勤務的6處傳統市場為仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場，13至16日的上午8時至下午2時，各地市場管制重點措施如下：
仁愛市場：仁四路段（愛三至愛二路口）、愛二路段（仁二至仁五路口）疏導管制並禁止車輛進入（機、貨車除外）開放愛二路段（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨，並加強周邊違停車輛驅離。
成功市場：成功一路107號前（郵局側）約15格機車停車格管制禁停，並加強周邊違停車輛驅離。
信義市場：信二路段單號義六路至義七路停車格禁停，信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規畫為行人徒步區。開放義六路信義君悅至柏悅府前道路供機車臨停，信二路段雙號自234巷至義七路口供機車停放。
南興市場：崇智街（明德一路至光明路段）執行疏導管制並禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。
安樂市場：安一路、樂一路口上午9至12時進行三色號誌管制，同時在觀音橋兩側設置交通錐管制以利人車分道，並加強安一路沿線違規車輛驅離、舉發。
果菜市場：2月13日起麥金路、麥金路127巷口迴轉道外側車道彈性規畫為市場出口專用車道。
基隆市警局交通警察隊表示，年節前採購人潮眾多，民眾儘可能搭乘大眾交通工具，可避免塞車之苦及停車困擾。警察局將持續推動行人友善、行人有序及路暢專案，加強取締車輛不停讓行人、行人不依規定穿越道路及違規停車，呼籲用路人共同遵守交通規則，維持交通順暢與安全，讓民眾平安好過年。
