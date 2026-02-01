快訊

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

體驗「國家科技寶藏-科學家秘密基地2.0」闖關 移師宜蘭奇麗灣珍奶館

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
學生們闖關成功，開心歡呼。圖／奇麗灣珍奶文化館提供
學生們闖關成功，開心歡呼。圖／奇麗灣珍奶文化館提供

「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」展覽去年在國立科學工藝博物館展出後，移師到宜蘭奇麗灣珍奶文化館，即日起展出1年。主辦單位營造一座科學闖關遊戲大型展場，闖關者進入展場先在註冊機台輸入基本資訊，獲得專屬遊戲ID或QR code，即可前往8大秘密基地展開有趣的探索體驗。

這次展覽由國科會轄下的國家實驗研究院（國研院）及國家太空中心（太空中心），與國立科學工藝博物館（科工館）合辦，藉由平時難得一見的科技展品、有趣的科學遊戲，淺白的科學知識介紹，讓年輕學子及家長、老師對國家級科研單位所製作的高科技研發工作能有初步認識，從遊戲中學習科學知識。

8大展區包括國家儀器科技研究中心、國家地震工程研究中心、科技政策研究與資訊中心、國家高速網路與計算中心、國家生物模式中心、台灣半導體研究中心、台灣海洋科技研究中心、國家太空中心。

例如台灣是半導體王國，進入半導體中心展區了解半導體如何製造、封裝測試、IC設計、矽智財等知識，闖關者填補製造過程的空缺處，可看到積體電路裝置會發光；來到國震中心透過淺顯易懂的動畫認識隔減震工程原理，進行體感互動，現場也提供木製積木及耐震紙模型屋，讓闖關者自行組裝、搖晃，體會不同結構房屋的耐震能力。

奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇指出，珍奶文化館是一棟綠建築，這次提供場地、水電及人力免費開放民眾參觀，希望讓科學種子在宜蘭深耕發芽。「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」在奇麗灣珍奶館地下1樓展出1年，歡迎民眾參觀體驗好玩的科學遊戲。

透過有趣的互動，了解地震來了應該如何逃生。圖／奇麗灣珍奶文化館提供
透過有趣的互動，了解地震來了應該如何逃生。圖／奇麗灣珍奶文化館提供
「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」去年在國立科學工藝博物館展出後，移師到宜蘭奇麗灣珍奶文化館展出1年。圖／奇麗灣珍奶文化館提供
「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」去年在國立科學工藝博物館展出後，移師到宜蘭奇麗灣珍奶文化館展出1年。圖／奇麗灣珍奶文化館提供
「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」適合親子同遊。圖／奇麗灣珍奶文化館提供
「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」適合親子同遊。圖／奇麗灣珍奶文化館提供

科學家 半導體 珍奶

延伸閱讀

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

隱藏大廚道道都超強的隱密熱炒店！宜蘭冬山阿源快炒桶仔雞，想嗑「桶仔雞」記得先預訂

喝茫了！酒駕衝撞宜蘭歪仔歪橋車毀人傷 涉犯公共危險罪送辦

被請喝珍奶才知情！王瑞德爆北市議員中今彩539頭獎800萬 他急出聲

相關新聞

體驗「國家科技寶藏-科學家秘密基地2.0」闖關 移師宜蘭奇麗灣珍奶館

「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」展覽去年在國立科學工藝博物館展出後，移師到宜蘭奇麗灣珍奶文化館，即日起展出1年。...

台東鳳梨釋迦新加坡賣翻了！3年深耕高端市場 銷量破1.6萬公斤

台東縣政府持續替鳳梨釋迦打開海外市場，連續3年深耕新加坡高消費力通路，靠著穩定供貨與精準分眾策略，成功站穩腳步。縣府統計...

花蓮太平洋燈會7日開幕送888份「好運馬上到」 元宵提燈變成書超吸睛

花蓮太平洋燈會將於2月7日起，在花蓮市日出大道熱鬧登場。今年除規畫光影藝術展演，開幕當天更將限量發送888份象徵「好運馬...

宜蘭市「蘭城迎春」熱鬧點燈 數千民眾迎接光雕綻放、賞煙火秀

宜蘭市公所迎接農曆年，以「蘭城迎春‧馬年福安」主題在中山公園與宜蘭河畔布滿美麗光雕，昨晚在現場數千民眾期待中展開點燈儀式...

春節倒垃圾別撲空！台東115年清運時間出爐

春節連假將至，年終大掃除、家家戶戶倒垃圾需求大增。台東縣政府公布115年春節期間垃圾清運時間，提醒民眾提早留意各鄉鎮市清...

基隆安樂區公民座談會民眾反映停車位不足、室內囤積公安疑慮

基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求，有不少民眾反映停車位不足、室內囤積物品公安疑慮等問題。副市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。