體驗「國家科技寶藏-科學家秘密基地2.0」闖關 移師宜蘭奇麗灣珍奶館

「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」展覽去年在國立科學工藝博物館展出後，移師到宜蘭奇麗灣珍奶文化館，即日起展出1年。主辦單位營造一座科學闖關遊戲大型展場，闖關者進入展場先在註冊機台輸入基本資訊，獲得專屬遊戲ID或QR code，即可前往8大秘密基地展開有趣的探索體驗。

這次展覽由國科會轄下的國家實驗研究院（國研院）及國家太空中心（太空中心），與國立科學工藝博物館（科工館）合辦，藉由平時難得一見的科技展品、有趣的科學遊戲，淺白的科學知識介紹，讓年輕學子及家長、老師對國家級科研單位所製作的高科技研發工作能有初步認識，從遊戲中學習科學知識。

8大展區包括國家儀器科技研究中心、國家地震工程研究中心、科技政策研究與資訊中心、國家高速網路與計算中心、國家生物模式中心、台灣半導體研究中心、台灣海洋科技研究中心、國家太空中心。

例如台灣是半導體王國，進入半導體中心展區了解半導體如何製造、封裝測試、IC設計、矽智財等知識，闖關者填補製造過程的空缺處，可看到積體電路裝置會發光；來到國震中心透過淺顯易懂的動畫認識隔減震工程原理，進行體感互動，現場也提供木製積木及耐震紙模型屋，讓闖關者自行組裝、搖晃，體會不同結構房屋的耐震能力。