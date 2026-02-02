聽新聞
蘭城迎春點燈 搶看光雕秀 花蓮太平洋燈會 送造型提燈

聯合報／ 記者王思慧戴永華／連線報導
花蓮太平洋燈會送元宵提燈。圖／花蓮縣觀光處提供
花蓮太平洋燈會送元宵提燈。圖／花蓮縣觀光處提供

「璀璨蘭夜」煙火，美到讓人驚呼連連。 圖／攝影師林世光提供
「璀璨蘭夜」煙火，美到讓人驚呼連連。 圖／攝影師林世光提供

花蓮太平洋燈會二月七日起在花蓮市日出大道登場，今年規畫光影藝術展演，開幕當天限量發送八八八份象徵「好運馬上到」刺繡杯墊，燈會期間每天可領取書頁造型提燈。另，宜蘭市春節點燈今年首度移師到市中心中山公園，一路熱鬧到三月八日。

花蓮太平洋燈會二月七日至三月八日舉行，主視覺以馬年生肖為核心，結合自然景觀、燈籠元素與多元族群文化意象。

縣府觀光處表示，今年燈會將透過視覺串連光影、燈會與花蓮城市故事，開幕日發送刺繡杯墊，以貴氣深紫色為底，象徵大紅大紫。

另，宜蘭市公所迎農曆年，以「蘭城迎春、馬年福安」為主題的光雕秀，前晚在中山公園與宜蘭河畔點燈，吸引數千人參與，以往點燈儀式選在河濱公園，今年首度移師到市中心，可望匯聚更多人潮。

宜蘭市公所表示，今年以「遊樂園」為主題做發想，打造適合親子共遊場域，即日起至二月十四日假日晚間五時至九時安排小型表演及市集，二月十四日情人節有「濃情蜜意、真情告白」活動，完成告白可獲限量小禮。

蘭城迎春點燈 搶看光雕秀 花蓮太平洋燈會 送造型提燈

