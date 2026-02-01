快訊

大規模執法行動！柬埔寨掃蕩詐騙園區逮逾2000人 其中5人是台人

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

台東縣立圖書館自修室2月5日先行開放 每周提供4天使用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣立圖書館自修室2月5日先行開放，每周提供4天學生、民眾使用。圖／台東縣政府提供
台東縣立圖書館自修室2月5日先行開放，每周提供4天學生、民眾使用。圖／台東縣政府提供

總工程經費3億2千餘萬元的圖書館舊館與圖書館中心興建工程，內外主結構形體大致完成，預定3月份分區開放，館內自修室2月5日提前先行開放，每周提供4天使用，滿足學生備考、民眾進修及自主學習需求。

文化處長李吉崇表示，圖書館舊館整修及新館圖書館中心建設已接近最後整備階段，為回應讀者對自修空間需求，進行每周4天自修室開放，共98個座位，採現場登記、當天使用。

為持續完成整備作業，自修室開放時間暫定為每周四至週日早上9點至晚上9點。原設於藝文中心1樓臨時借還書服務台，也將移回圖書館，借還書服務也同步回歸。

新自修室導入多項服務措施，包括電子座位卡系統、2段式門禁管理機制，優化預約系統操作流程等，未來將與縣立圖書館APP串接，提供線上座位預約服務，讓讀者使用更便利。

縣圖中心採地上4層、地下1層興建，面積近2千坪，目前建物進度大致完成，將於下個月分區開放。新館與舊有圖書館連結，設置完善親子閱讀空間、具特色的閱覽藏書空間及文創基地。

<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>縣立圖書館舊館整修及新館圖書館中心建設已接近最後整備階段。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館舊館整修及新館圖書館中心建設已接近最後整備階段。記者尤聰光／攝影

圖書館 台東

延伸閱讀

雲林新住民從閱讀到繪本創作 印尼過年「懷孕牛肉丸」最吸睛

新北市圖邀過年大掃除捐書 推閱讀福袋盲借好書

打造書香鄉鎮 吉安鄉立圖書館一次更新5000本新書

鼓勵學童多閱讀 花蓮市圖寒假借書送炸雞薯條

相關新聞

台東鳳梨釋迦新加坡賣翻了！3年深耕高端市場 銷量破1.6萬公斤

台東縣政府持續替鳳梨釋迦打開海外市場，連續3年深耕新加坡高消費力通路，靠著穩定供貨與精準分眾策略，成功站穩腳步。縣府統計...

花蓮太平洋燈會7日開幕送888份「好運馬上到」 元宵提燈變成書超吸睛

花蓮太平洋燈會將於2月7日起，在花蓮市日出大道熱鬧登場。今年除規畫光影藝術展演，開幕當天更將限量發送888份象徵「好運馬...

宜蘭市「蘭城迎春」熱鬧點燈 數千民眾迎接光雕綻放、賞煙火秀

宜蘭市公所迎接農曆年，以「蘭城迎春‧馬年福安」主題在中山公園與宜蘭河畔布滿美麗光雕，昨晚在現場數千民眾期待中展開點燈儀式...

春節倒垃圾別撲空！台東115年清運時間出爐

春節連假將至，年終大掃除、家家戶戶倒垃圾需求大增。台東縣政府公布115年春節期間垃圾清運時間，提醒民眾提早留意各鄉鎮市清...

基隆安樂區公民座談會民眾反映停車位不足、室內囤積公安疑慮

基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求，有不少民眾反映停車位不足、室內囤積物品公安疑慮等問題。副市長...

曾連淹34小時 斥資2億餘元宜蘭溪洲抽水站動工盼根治水患

宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區地勢低窪，2022年及前年，都曾因颱風大雨嚴重淹水，甚至淹水長達34小時。縣府獲前瞻計畫挹注，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。