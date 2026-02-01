台東縣立圖書館自修室2月5日先行開放 每周提供4天使用

總工程經費3億2千餘萬元的圖書館舊館與圖書館中心興建工程，內外主結構形體大致完成，預定3月份分區開放，館內自修室2月5日提前先行開放，每周提供4天使用，滿足學生備考、民眾進修及自主學習需求。

文化處長李吉崇表示，圖書館舊館整修及新館圖書館中心建設已接近最後整備階段，為回應讀者對自修空間需求，進行每周4天自修室開放，共98個座位，採現場登記、當天使用。

為持續完成整備作業，自修室開放時間暫定為每周四至週日早上9點至晚上9點。原設於藝文中心1樓臨時借還書服務台，也將移回圖書館，借還書服務也同步回歸。

新自修室導入多項服務措施，包括電子座位卡系統、2段式門禁管理機制，優化預約系統操作流程等，未來將與縣立圖書館APP串接，提供線上座位預約服務，讓讀者使用更便利。