不怕下雨…基隆室內兒童樂園不打烊 春節連假僅除夕休館1天

基隆市政府今天宣布，農曆春節9天連假，全市七區「室內兒童樂園」除了2月16日（除夕）休館，其餘假日都正常開放；「親子館」及「祖孫館」則是2月15至23日休館9天。

基市府兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，親子館與室內兒童樂園是市府長期用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境。其中室兒童樂園除了除夕假館，春期連假其他天數都照常營運，讓愛不打烊。

兒少處指出，迎接春節特別推出「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，2月11日起在各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。紅包袋「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，更象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。

兒少處說，各親子館及祖孫館將分別發送100個紅包袋，各室內兒童樂園每處各發送200個。七堵室內兒童樂園因全新「大童區」正式開放，特別加碼提高發送數量至300個份，讓親子家庭在體驗更豐富、多元遊戲空間的同時，也能獲得滿滿的新春祝福。

吳雨潔表示，發送紅包袋是希望讓家長在陪伴過程中獲得支持，讓孩子在歡笑中迎接新的一年。紅包袋數量有限，歡迎大家攜家帶眷走進親子館與室內兒童樂園，在春節前夕共度親子同樂的美好時光。