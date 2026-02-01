台東鳳梨釋迦新加坡賣翻了！3年深耕高端市場 銷量破1.6萬公斤

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中華民國駐新加坡代表童振源大使大力支持，不僅加碼下訂，還親自錄製短片祝福，替台東鳳梨釋迦加分。圖／台東縣政府提供
台東縣政府持續替鳳梨釋迦打開海外市場，連續3年深耕新加坡消費力通路，靠著穩定供貨與精準分眾策略，成功站穩腳步。縣府統計，自去年起累計銷售量已突破1萬6000公斤，顯示鳳梨釋迦在新加坡市場具備穩健成長動能。

縣府指出，鳳梨釋迦自2024年正式上架新加坡DFI集團旗下超市，首年銷售量約6880公斤；去年進一步打進新加坡最大消費合作社NTUC FairPrice，全年銷售量提升至9170公斤，成長幅度明顯，顯示市場接受度持續升溫。

今年1月24日，縣府再度前進新加坡，攜手主要通路辦理超過百場試吃導購活動，讓消費者「先嚐再買」，延續去年的熱度並擴大銷售規模。縣長饒慶鈴也特別感謝駐新加坡代表童振源大使大力支持，不僅加碼下訂，還親自錄製短片祝福，替台東鳳梨釋迦加分。

另為降低海外消費者對鳳梨釋迦風味與食用方式的陌生感，縣府自1月24日至2月28日，在2大通路同步舉辦試吃活動，合計超過百場。現場由專人介紹產地特色、口感風味與食用方式，不少消費者試吃後直接下手購買，成為推動外銷的重要助力。

除了新加坡，其他海外市場也傳出好消息。縣府表示，北京山姆會員店對臺東鳳梨釋迦出貨品質高度肯定，去年上架後銷售穩定，今年預計出貨量上看48萬公斤。國內市場方面，則持續與全聯、家樂福等大型通路合作，強化產地品牌行銷，提升消費者辨識度。

縣府強調，鳳梨釋迦具備高度市場辨識度與外銷潛力，未來將持續透過精準通路布局、產品分級包裝及體驗式行銷，深化台東農產的國際品牌形象。

台東縣政府持續替鳳梨釋迦打開海外市場，連續3年深耕新加坡高消費力通路，自去年起累計銷售量已突破1萬6000公斤。圖／台東縣政府提供
