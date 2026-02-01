花蓮太平洋燈會7日開幕送888份「好運馬上到」 元宵提燈變成書超吸睛

花蓮太平洋燈會將於2月7日起，在花蓮市日出大道熱鬧登場。今年除規畫光影藝術展演，開幕當天更將限量發送888份象徵「好運馬上到」的限定好禮刺繡杯墊，燈會期間每天還可領取書頁造型的元宵提燈，為民眾新年增添祝福。

今年太平洋燈會自2月7日至3月8日舉行，地點位於東大門夜市旁的日出大道，活動主題為「花現騎蹟‧光躍洄瀾」。主視覺以馬年生肖為核心，結合縣內自然景觀、燈籠元素與多元族群文化意象，象徵平安、幸福與新年的希望，燈會開幕當晚將發送限定好禮「石來運轉‧馬力全開」刺繡杯墊。

縣府觀光處表示，今年燈會從燈區規畫、主視覺到文宣品設計，皆環環相扣，透過視覺語言串連光影、燈會與花蓮的城市故事。開幕日限定發送的刺繡杯墊，以貴氣深紫色為底，象徵「大紅大紫」，圖樣則設計花蓮精神象徵「小石花」乘坐赤馬上，寓意馬年順遂、好運「馬上」到。

觀光處指出，燈會期間每天贈送限量元宵提燈「翻閱奇蹟」，提燈以「翻閱」為設計核心，翻開書頁即可點亮溫暖光芒，象徵奇蹟並非瞬間降臨，而是在每一次前行與累積中發生，希望透過這盞「會發光的書」，祝福民眾在新的一年翻開屬於自己的奇蹟篇章。

觀光處表示，今年元宵提燈外型簡約素雅，設計融入「永續與陪伴」理念，燈會結束後可作為居家小夜燈使用，讓節慶祝福延續到日常生活，溫暖照亮每個角落。