視障者更安心！花蓮第一座有聲觸控行人號誌農曆年前啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府將於農曆年節前，在中正路與中華路口啟用全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，透過語音提示搭配觸控按鈕，提升行人安全。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府將於農曆年節前，在中正路與中華路口啟用全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，透過語音提示搭配觸控按鈕，提升行人安全。記者王思慧／攝影

行人過馬路更安全，花蓮縣政府將於農曆年節前，在中正路與中華路口啟用全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，透過語音提示搭配觸控按鈕，啟動行人全向通行號誌，提升行人安全。

花蓮市區在尖峰時刻車流量大，縣府在中正路與中華路口設置有聲觸控行人專用號誌，行人靠近路口時，會先聽到語音提醒「行人穿越馬路請先按鈕」，引導行人正確操作。按下按鈕後，待號誌轉換，即會播報「綠燈行人請小心通行」，提醒行人注意安全後通過路口。

此套系統特別考量視障者與長者需求，透過清楚語音提示，協助辨識通行時機，減少誤闖車道風險，也讓一般行人更清楚號誌運作方式。

縣府建設處長鄧子榆表示，由於中正路與中華路口為圓環設計，路口型態複雜、車流量大，因此選定作為示範路口試辦，希望藉此提升整體行人安全；若試辦成效良好，未來將陸續推廣至其他重要路口。

鄧子榆指出，部分複雜路口若採固定行人通行時段，反而影響車流，因此透過「有行人就按鈕、沒行人就讓車行」的方式更有效率；過去花蓮有兩處設置行人專用號誌，分別位於建林街與建國路口，以及林森路與新興路口。

建設處交通科長張筱雲表示，目前該路口已完成按鈕設置，語音系統仍在安裝中，預計農曆年前正式啟用。她指出，過去不少民眾不清楚需按鈕才會變換燈號，或誤以為按下後會立刻轉燈，導致按鈕頻繁損壞，希望透過語音說明，讓行人了解號誌轉換需要時間，也正確使用設備。

鄧子榆表示，行人號誌專案總經費約3000萬元，目前規畫3處有聲觸控行人專用號誌，包含中正路中華路口、建國路建林街路口及林森路新興路口，皆預計於農曆年前完成建置，打造更安全、友善的行人交通環境。

花蓮縣政府將於農曆年節前，在中正路與中華路口啟用全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，透過語音提示搭配觸控按鈕，提升行人安全。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府將於農曆年節前，在中正路與中華路口啟用全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，透過語音提示搭配觸控按鈕，提升行人安全。記者王思慧／攝影

