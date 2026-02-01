宜蘭市「蘭城迎春」熱鬧點燈 數千民眾迎接光雕綻放、賞煙火秀

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
即將成真火舞團上演神劍百藝舞劇，揉合舞蹈身韻、樂音節奏、特技險與雜耍巧技，博得滿堂彩。圖／市公所提供
即將成真火舞團上演神劍百藝舞劇，揉合舞蹈身韻、樂音節奏、特技險與雜耍巧技，博得滿堂彩。圖／市公所提供

宜蘭市公所迎接農曆年，以「蘭城迎春‧年福安」主題在中山公園與宜蘭河畔布滿美麗光雕，昨晚在現場數千民眾期待中展開點燈儀式，由駿馬迎春主燈帶領群燈瞬間放亮，接著社福大樓與市民活動中心頂樓綻放煙火秀，營造出立體、多角度的觀賞效果，搭配音樂與光束，照亮宜蘭市區夜空。

宜蘭市春節街景點燈儀式以前在河濱公園，今年首度移師到市中心的中山公園，匯聚更多人潮。昨晚在中山公園牌樓旁舉行點燈儀式，活動安排「焰影傳藝」表演和「璀璨蘭夜」煙火秀2大主軸。在啟動點燈後會每晚亮燈持續至3月8日，假日安排市集及表演。

昨晚點燈先由新世代國民兄妹唱跳組合IVAN&ANITA活力演出，動感歌舞炒熱氣氛；接著是法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍「即將成真火舞團」上演神劍百藝舞劇，以古代「百戲」精神，揉合舞蹈身韻、樂音節奏、特技險與雜耍巧技，博得滿堂彩。

市區空間有限，「璀璨蘭夜」煙火秀就把煙火就布設在周邊建築物，包括宜蘭市社福大樓與宜蘭市民活動中心頂樓高處，隨著建築物的高低及位置不同，創造出各種不同角度的立體煙火，美到讓人驚呼連連，吸引攝影師拍照。

市公所表示，中山公園主燈區會延伸至市民之森廣場是這次燈節的主場地，邀請宜蘭國小、中山國小和光復國小參與春節街景燈籠彩繪，以糖葫蘆造型串起彩繪燈籠，增添春節街景繽紛色彩，為公園畫下童趣。

市公所希望以「遊樂園」發想，打造適合親子共遊場域，更融入互動設計，讓民眾可穿梭其中，即日起至2月14日的假日晚間5時至9時安排小型表演及市集，2月14日西洋當天情人節則有「濃情蜜意、真情告白」活動，完成告白可獲炫彩玫瑰限量小禮。

市長陳美玲表示，宜蘭市「蘭城迎春、馬年福安」為舊城張燈結綵，歡迎全國民眾春節期間來宜蘭市，賞燈、品美食、享旅遊，感受濃濃的春節氛圍與傳統文化元素交織出來的城市魅力與美麗燈飾，也可以到宜蘭河遊河賞燈，點點燈飾輝映，迎接新年的吉祥與福氣。

宜蘭市長陳美玲發放春節紅包。圖／市公所提供
「璀璨蘭夜」煙火布設在社福大樓與市民活動中心頂樓高處，隨著建築物的位置高低，創造出各種不同角度的立體煙火，美到讓人驚呼連連。 圖／攝影師林世光提供
「蘭城迎春‧馬年福安」光雕秀昨晚點燈，燈飾街景位於中山公園與宜蘭河畔，每晚亮點持續至3月8日。圖／市公所提供
「璀璨蘭夜」煙火布設在社福大樓與市民活動中心頂樓高處，隨著建築物的位置高低，創造出各種不同角度的立體煙火，美到讓人驚呼連連。 圖／攝影師林世光提供
「璀璨蘭夜」煙火布設在社福大樓與市民活動中心頂樓高處，隨著建築物的位置高低，創造出不同角度的立體煙火，美到讓人驚呼連連。 圖／攝影師林世光提供
「蘭城迎春‧馬年福安」光雕秀昨晚點燈，燈飾街景位於中山公園與宜蘭河畔，每晚亮點持續至3月8日。圖／市公所提供
「蘭城迎春‧馬年福安」光雕秀昨晚點燈，燈飾街景位於中山公園與宜蘭河畔，每晚亮點持續至3月8日。圖／市公所提供
「蘭城迎春‧馬年福安」光雕秀昨晚點燈，會場擠滿民眾參與點燈活動。圖／市公所提供
