宜蘭市「蘭城迎春」熱鬧點燈 數千民眾迎接光雕綻放、賞煙火秀

宜蘭市公所迎接農曆年，以「蘭城迎春‧馬年福安」主題在中山公園與宜蘭河畔布滿美麗光雕，昨晚在現場數千民眾期待中展開點燈儀式，由駿馬迎春主燈帶領群燈瞬間放亮，接著社福大樓與市民活動中心頂樓綻放煙火秀，營造出立體、多角度的觀賞效果，搭配音樂與光束，照亮宜蘭市區夜空。

宜蘭市春節街景點燈儀式以前在河濱公園，今年首度移師到市中心的中山公園，匯聚更多人潮。昨晚在中山公園牌樓旁舉行點燈儀式，活動安排「焰影傳藝」表演和「璀璨蘭夜」煙火秀2大主軸。在啟動點燈後會每晚亮燈持續至3月8日，假日安排市集及表演。

昨晚點燈先由新世代國民兄妹唱跳組合IVAN&ANITA活力演出，動感歌舞炒熱氣氛；接著是法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍「即將成真火舞團」上演神劍百藝舞劇，以古代「百戲」精神，揉合舞蹈身韻、樂音節奏、特技險與雜耍巧技，博得滿堂彩。

市區空間有限，「璀璨蘭夜」煙火秀就把煙火就布設在周邊建築物，包括宜蘭市社福大樓與宜蘭市民活動中心頂樓高處，隨著建築物的高低及位置不同，創造出各種不同角度的立體煙火，美到讓人驚呼連連，吸引攝影師拍照。

市公所表示，中山公園主燈區會延伸至市民之森廣場是這次燈節的主場地，邀請宜蘭國小、中山國小和光復國小參與春節街景燈籠彩繪，以糖葫蘆造型串起彩繪燈籠，增添春節街景繽紛色彩，為公園畫下童趣。

市公所希望以「遊樂園」發想，打造適合親子共遊場域，更融入互動設計，讓民眾可穿梭其中，即日起至2月14日的假日晚間5時至9時安排小型表演及市集，2月14日西洋當天情人節則有「濃情蜜意、真情告白」活動，完成告白可獲炫彩玫瑰限量小禮。