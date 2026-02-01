春節倒垃圾別撲空！台東115年清運時間出爐

春節連假將至，年終大掃除、家家戶戶倒垃圾需求大增。台東縣政府公布115年春節期間垃圾清運時間，提醒民眾提早留意各鄉鎮市清運安排，避免撲空。

環保局指出，2月16日除夕當天全縣加班清運垃圾（蘭嶼鄉停收），讓鄉親能在年前把垃圾清乾淨；2月17日（初一）至2月19日（初三）多數鄉鎮市停收垃圾3天，但部分地區仍會視需求安排清運；自2月20日（初四）起，各地將陸續恢復清運，不過仍有部分鄉鎮因調休，實際時間略有不同，民眾務必事先查詢。

縣長饒慶鈴表示，春節連假長達9天，清潔隊員仍在除夕犧牲與家人團聚的時間，加班清運垃圾，只為守護家園整潔。呼籲民眾配合清運時間與垃圾分類，以實際行動支持第一線清潔人員，讓台東在過年期間依然乾淨舒適。

環保局也提醒，年終大掃除除了整理屋內，也別忘了清除屋旁防火巷雜物及積水容器，降低病媒蚊孳生風險。若有大型家具或廢棄物需要清運，切勿隨意丟棄路邊，應提前聯繫所在地清潔隊預約，避免年前垃圾量暴增影響清運效率。

另外，廢棄行動電源、鋰電池、高壓氣瓶等危險物品，禁止丟入一般垃圾車，否則遭擠壓恐引發爆炸或起火，相關回收方式可至「台東縣環境保護局」臉書粉專查詢。

環保局表示，115年春節各鄉鎮市垃圾清運時間表，已同步公告於縣府、環保局官網及臉書粉專，民眾也可洽詢各鄉鎮市公所清潔隊。