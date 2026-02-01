基隆安樂區公民座談會民眾反映停車位不足、室內囤積公安疑慮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求、即時回應。圖／基隆市政府提供
基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求、即時回應。圖／基隆市政府提供

基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求，有不少民眾反映停車位不足、室內囤積物品公安疑慮等問題。副市長邱佩琳表示，市府將持續透過跨局處合作，逐案追蹤地方反映事項，確保改善措施落實到位。

座談會由邱佩琳率領市府相關局處首長與安樂區議員、里長及在地市民面對面交流，針對交通建設、停車空間、公共安全及生活環境等議題，廣泛傾聽地方意見。

不少民眾關心安樂區停車空間不足，並建議活化閒置土地作為停車場；另提出新社區公車站牌設置需協調地主、民眾囤積物品衍生公共安全疑慮、安和一街123巷公車亭破損、騎樓整平進度等議題。

交通處表示，將安排會勘評估國產署土地設置停車場的可行性，四維里停車場已完成設計，預計今年發包施工；都發處說明，安樂區騎樓整平改善已納入今年計畫，並已聯繫家屬於農曆年前協助清除堆積雜物；消防局則將透過社區大會加強防火宣導；公車處表示，將朝設置站牌方向與地主協調，並協助修繕安和一街123巷公車亭，視預算逐步汰換相關設備。

針對萬瑞快速道路與大武崙分洪道建設進度，交通處指出，萬瑞快速道路外環道可行性評估已通過，後續將進入設計階段並加速與中央協調；工務處表示，大武崙分洪道屬長期計畫最後一期，目前正辦理棒球場滯洪池設置，相關汙水道接管工程也將同步推動。

另有民眾反映安樂社區二期住宅停車場承租、地下停車場消防設備更新、四維里運動公園涼亭漏水及安樂高中公園接送區交通壅塞等問題，市府各單位亦分別說明後續輔導、修繕及改善方向。

邱佩琳指出，凡屬市府權責可處理事項，皆會積極推動改善；涉及中央權責的建設與政策，也將主動向中央溝通爭取，為市民爭取最大公共利益。她強調，透過面對面溝通，能更精準掌握地方問題，讓政策推動更具效率。市府將持續透過跨局處合作，逐案追蹤地方反映事項，確保改善措施落實到位，與市民攜手打造更安全、便利、宜居的安樂區。

基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求、即時回應。圖／基隆市政府提供
基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求、即時回應。圖／基隆市政府提供
基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求、即時回應。圖／基隆市政府提供
基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求、即時回應。圖／基隆市政府提供

停車場 公車 邱佩琳

延伸閱讀

影／基隆無人機營隊從飛行原理到3D建模 國中生圓無人機飛行夢

勇消詹能傑殉職囤積阻救災慘痛教訓 基隆研議自治條例可行性

基隆三節敬老禮全都加倍發整年領1萬8 童子瑋再開長輩照顧政見

民進黨基隆議員初選截止 「美女議員」許睿慈未登記黨部了解中

相關新聞

基隆安樂區公民座談會民眾反映停車位不足、室內囤積公安疑慮

基隆市安樂區公民座談會今晚登場　市府團隊面對面傾聽地方需求，有不少民眾反映停車位不足、室內囤積物品公安疑慮等問題。副市長...

曾連淹34小時 斥資2億餘元宜蘭溪洲抽水站動工盼根治水患

宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區地勢低窪，2022年及前年，都曾因颱風大雨嚴重淹水，甚至淹水長達34小時。縣府獲前瞻計畫挹注，...

一拔一驚喜！台東關山千人蘿蔔季把農田變遊樂場

冬日暖陽灑落在台東縣關山鎮的農田間，一排排翠綠蘿蔔葉迎風搖曳，笑聲此起彼落。鎮公所今舉辦「關山千人蘿蔔季」活動，吸引近千...

影／中央加速疏浚馬太鞍溪砂石車頻繁進出惹怨 地方控危害行車安全

花蓮中區馬太鞍溪淤積嚴重正加速疏浚，每天上百輛砂石車出入，卻也造成揚塵、淤泥問題。鳳林鎮公所控訴多次請中央相關單位處理，...

颱風損農資衍生廢棄物問題 台東規畫農用塑膠暫置機制

台東縣每年常遭遇颱風侵襲，除農作物受創，農田中使用的大量農業資材也常被強風吹毀，衍生出難以處理的塑膠類廢棄物問題。由於這...

國旅持續不振…花蓮春節訂房率跌破3成 歷來最慘

距春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，花蓮還有渡假村選在年前暫停營業整修，宜蘭也在約5成上下徘徊；業者直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。