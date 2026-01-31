聽新聞
曾連淹34小時 斥資2億餘元宜蘭溪洲抽水站動工盼根治水患
宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區地勢低窪，2022年及前年，都曾因颱風大雨嚴重淹水，甚至淹水長達34小時。縣府獲前瞻計畫挹注，斥資2億5800萬元新建溪水抽水站，今天動工，預計明年底前完工，改善溪洲排水下游地區長年淹水問題。
縣府表示，溪洲抽水站整體工程經費3億1730萬元，其中新建抽水站2億5800萬元，其餘由員山鄉公所及宜蘭市公所辦理周邊橋梁改建與道路加高工程，農田水利署也籌編經費，配合改善溪洲排水的排水路等。
新建的溪洲抽水站除了站體，還有前池、進流渠道、放流箱涵及相關機電設備，預計裝設每秒可抽4公噸水的4cms抽水機組共3組，總裝機容量達12cms，並預留1組抽水機空間，現由員山鄉公所管理的0.3cms移動式抽水機組3組，未來也可納入調配。
代理縣長林茂盛、立委陳俊宇等人今天出席動工典禮，林茂盛說，溪洲排水出口段鄰近縣政中心，近年因颱風外圍環流與東北季風共伴影響，下游七賢村多次發生嚴重水患，低地淹水深度曾達1公尺，淹水長達34小時，嚴重衝擊居民生活與安全，縣府持續推動整治，盼徹底解決水患，讓民眾不再受淹水之苦。
縣府表示，工程預計明年底前完工，施工期間將嚴格控管工程品質及破堤施工安全，降低施工風險。
