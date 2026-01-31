一拔一驚喜！台東關山千人蘿蔔季把農田變遊樂場
冬日暖陽灑落在台東縣關山鎮的農田間，一排排翠綠蘿蔔葉迎風搖曳，笑聲此起彼落。鎮公所今舉辦「關山千人蘿蔔季」活動，吸引近千名民眾走進田間，彎下腰、沾滿泥土，親手體驗拔蘿蔔的農村樂趣，現場氣氛熱鬧又溫馨。
活動一早開放報到，不少家庭扶老攜幼到場，孩子們拉著蘿蔔葉用力一拔，當白胖飽滿的蘿蔔從土裡冒出來時，忍不住驚呼連連，也讓第一次下田的都市民眾直呼新鮮。有人笑說，「拔蘿蔔看似簡單，實際上還要用點技巧，不然真的會拔到全身都是泥」。
鎮公所表示，今年租用約7公頃農地栽種蘿蔔，提供民眾盡情體驗。除了拔蘿蔔，現場也規畫農村闖關、親子體驗及在地風味餐等活動，讓參與民眾從田間玩到餐桌，感受關山農業的多元樣貌。
來自台南的翁姓遊客分享，平常孩子只在課本裡看到農作物，今天能實際走進田裡，「孩子一路玩得很開心，也更懂得食物得來不易」。也有民眾笑稱，拔完蘿蔔再吃上一碗熱騰騰的風味料理，那個甜味特別明顯，感覺更好吃。
鎮長彭成豐表示，蘿蔔季活動年年成長，不僅讓更多人認識關山農村，也成功帶動周邊產業發展，為地方注入觀光動能。他指出，關山除了好山好水，還有品質優良的關山米與多樣農特產品，希望透過活動吸引年輕人返鄉，創造更多就業與發展機會。
彭成豐也邀請民眾把握春節假期，走進關山，放慢腳步，親身體驗農村生活的純樸與美好，在泥土香氣中留下不一樣的旅行回憶。
