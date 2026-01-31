影／中央加速疏浚馬太鞍溪砂石車頻繁進出惹怨 地方控危害行車安全

花蓮中區馬太鞍溪淤積嚴重正加速疏浚，每天上百輛砂石車出入，卻也造成揚塵、淤泥問題。鳳林鎮公所控訴多次請中央相關單位處理，始終未獲解決，嚴重危及民眾行車安全。水利署九河分署及公路局回應，已在出入口設置洗車台，並請廠商加強灑水、清理路面淤泥。

鳳林鎮公所表示，水利署九河分署從去年9月底開始進行馬太鞍溪疏浚，離場的砂石車都沒有清洗輪胎，每天超過上百輛砂石車行經台9線鳳林段，揚塵、淤泥嚴重，甚至鎮上道路也因砂石車停放有同樣問題，民眾抱怨連連。

鎮長林建平說，鎮公所在中央、地方災害協調會，甚至行政院召開的災害會報都多次反映，不但沒改善還更嚴重，已發生多次機車騎士因路上淤泥摔倒，險遭車輛輾過的意外，疏浚減災固然重要，也要重視人民安全。

林建平說，水利署還準備在縱管處鳳林遊憩區旁的馬太鞍溪堤防北岸，徵用310公頃土地做為疏浚砂石堆置區，屆時疏浚車輛幾乎都會集中在鳳林鎮行駛，水利署、公路局應立刻妥善規畫，車輛停放路旁時也要做好警示。

九河分署表示，現階段疏浚作業是將河道內土砂挖運到既定堆置區，原先因鋼便橋未通車，會走一段台9線，但鋼便橋今年初通車後，疏浚車輛都行駛在堤頂道路及堤後水防道路，不再行駛台9線。

九河分署表示，已要求廠商加強工區內施工道路灑水作業，並在出入口設置洗車台，車輛離場前都要完成輪胎及車體清洗，停在工區外或路旁車輛也要求加強安全警示措施。後續馬太鞍溪堤防北岸的堆置區仍在規畫，原則上車輛仍以行駛堤後水防道路為主。