颱風損農資衍生廢棄物問題 台東規畫農用塑膠暫置機制

台東縣每年常遭遇颱風侵襲，除農作物受創，農田中使用的大量農業資材也常被強風吹毀，衍生出難以處理的塑膠類廢棄物問題。由於這類廢棄物不屬於一般家用回收範圍，各鄉鎮市公所多半無法收受，導致農民後續處理相當棘手。

縣府說明，曾於2024年至2025年間試辦農業廢棄物處理補助計畫，投入超過300萬元經費，協助農民清除受損農業資材，成效普遍獲得肯定。不過該計畫已告一段落，目前正著手研擬新的配套措施。

另已規畫設置農業廢棄物暫置區，未來一旦發生天然災害，農民可將受損資材集中堆置，避免造成汙染。初步回收項目包括樹枝枝條、混合型農用塑膠及鐵製資材，目前已進入相關行政作業。

縣內部分農田內，可見農民已整理好被颱風吹壞的果苗，但田邊卻散落著破損的塑膠網、支架及疑似焚燒過的殘留物。甚至在人煙稀少的荒地與道路旁，也能看到成堆遭棄置的農用塑膠，與周遭環境顯得格格不入。至今縣府尚未建立常態性處理機制，引發環境隱憂。

有農民無奈表示，這些農業資材多是在颱風期間受損，卻不知道該如何處理。一般回收系統無法收，大型農用塑膠若委託民間清運，費用往往不低，對他們而言是一筆不小的負擔，也因此才會有人鋌而走險，選擇隨意丟棄或焚燒。

對於農用塑膠去化問題，環保人士指出，農用塑膠若隨意棄置或焚燒，不僅影響景觀，更可能產生有害物質，長期下來恐汙染土壤與地下水，對農業與居民健康都是隱憂，呼籲政府儘速建立穩定回收管道，讓農民有地方丟得安心。