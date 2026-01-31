國旅持續不振…花蓮春節訂房率跌破3成 歷來最慘

距春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，花蓮還有渡假村選在年前暫停營業整修，宜蘭也在約5成上下徘徊；業者直言是「歷年來最慘」，國旅不振拖累，加上花蓮天災頻繁、聯外交通不穩，都影響遊客信心。

花蓮觀光協會理事長陳義豐經營的怡園渡假村2月1日起暫停營業，他說，將重新修繕，提升服務品質，預計半年到1年後重新迎接遊客。他說，目前旅宿訂房率約2成半至3成，和往年同期落差大，期待後續會提升；原因與春節9天長假有關，許多國人選擇出國，加上花蓮近年來有疫情、地震等災害，去年光復洪災後，更明顯感覺到訂房率停滯。

他表示，花蓮客源主要來自中部以北到基隆以南，占來客量8成，鐵公路不穩定讓遊客對交通安全有疑慮，且太魯閣國家公園因地震受創嚴重，都有很大影響。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡認為，今年春節落在寒假尾端，也影響遊客出遊意願，訂房率低迷已經腰斬再腰斬，開一天就虧一天，業者努力提升，希望提供穩定品質和合理價格，讓國人願意來到花蓮走走。

相較之下，壽豐鄉的理想大地渡假飯店訂房率達6成5，已算「前段班」。業者指出，國人出國旅遊意願提高，國旅就變成天數短、花費也較省，過年人潮還是會有，但停留天數可能縮短，會以訂房率8成為目標繼續努力。

宜蘭也不如預期，宜蘭旅館商業同業公會理事長王文新說，目前訂房率年初三最好，約7、8成，初一、初二大概都是5、6成，比去年約成長2成，但去年同期是谷底，今年只回來一點點，因更多人選擇在長假出國，訂房率不如預期。

屏東墾丁地區春節訂房狀況跟去年差不多，目前星級飯店約6、7成，民宿約5、6成，不過房價較去年大概便宜2成；王姓民宿業者說，訂房率大概5成，相較疫情前8成或滿房，明顯衰退。