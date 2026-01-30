基隆民眾看過來！春節垃圾收運時間出爐 除夕至晚間6點

基隆市環保局今天公布春節連假收運垃圾時間，提醒民眾注意，在指定時間大掃除排出垃圾，可下載APP「基隆垃圾車來了」，隨時掌握清運車動態；2月16日除夕收運至晚間6點，以聽到垃圾車聲音為準。

環保局表示，過年前2月9日至2月15日，除了11日停收外皆正常清運，並於下午1點30分起加收垃圾；2月15日中午後加開班次，到站時間以聽到垃圾車聲音為準。

2月16日除夕收運至晚間6點，以聽到垃圾車聲音為準；2月17日至2月19日（初一至初三）暫停收運垃圾，2月20日起（初四）恢復正常收運，除仁愛區依照原清運方式外，其他六區下午1點30分起加收，到站時間以聽到垃圾車音樂為準。

環保局說，市長謝國樑體恤環保局清潔隊員在農曆初四提早出勤、維護市容環境的辛勞，針對初四出勤人員，將給予加班費與補休一天。也呼籲各位市民，隊員辛勤工作時不需給予紅包等禮品，一聲謝謝就是對清潔隊員最好的鼓勵。

環保局長馬仲豪提醒，春節前夕家戶進行年終大掃除期間，若有大型家具清運需求，務請於2月14日前進行登記；若於非指定地點與時段排出大型或家戶廢棄物將處以4800元以上罰鍰，請大家配合共同維護乾淨家園，除舊布新過好年。