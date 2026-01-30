快訊

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆民眾看過來！春節垃圾收運時間出爐 除夕至晚間6點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆春節期間垃圾收運時間出爐，除夕收運至晚間6點。聯合報系資料照
基隆春節期間垃圾收運時間出爐，除夕收運至晚間6點。聯合報系資料照

基隆市環保局今天公布春節連假收運垃圾時間，提醒民眾注意，在指定時間大掃除排出垃圾，可下載APP「基隆垃圾車來了」，隨時掌握清運車動態；2月16日除夕收運至晚間6點，以聽到垃圾車聲音為準。

環保局表示，過年前2月9日至2月15日，除了11日停收外皆正常清運，並於下午1點30分起加收垃圾；2月15日中午後加開班次，到站時間以聽到垃圾車聲音為準。

2月16日除夕收運至晚間6點，以聽到垃圾車聲音為準；2月17日至2月19日（初一至初三）暫停收運垃圾，2月20日起（初四）恢復正常收運，除仁愛區依照原清運方式外，其他六區下午1點30分起加收，到站時間以聽到垃圾車音樂為準。

環保局說，市長謝國樑體恤環保局清潔隊員在農曆初四提早出勤、維護市容環境的辛勞，針對初四出勤人員，將給予加班費與補休一天。也呼籲各位市民，隊員辛勤工作時不需給予紅包等禮品，一聲謝謝就是對清潔隊員最好的鼓勵。

環保局長馬仲豪提醒，春節前夕家戶進行年終大掃除期間，若有大型家具清運需求，務請於2月14日前進行登記；若於非指定地點與時段排出大型或家戶廢棄物將處以4800元以上罰鍰，請大家配合共同維護乾淨家園，除舊布新過好年。

基隆春節期間垃圾收運時間出爐，除夕收運至晚間6點。圖／環保局提供
基隆春節期間垃圾收運時間出爐，除夕收運至晚間6點。圖／環保局提供

環保局長 垃圾車

延伸閱讀

新北路邊汽機車停車格 除夕初一全面免收費

台南議會春節慰問軍警消 春聯「天驥護佑」免費領取

春節基隆地區車潮估4波 台62線、基金公路、台2線福隆最易塞

幸福醫院！長庚醫院發放年終獎金5.2個月 另加發2萬元紅包 總額逾52.4億元

相關新聞

基隆民眾看過來！春節垃圾收運時間出爐 除夕至晚間6點

基隆市環保局今天公布春節連假收運垃圾時間，提醒民眾注意，在指定時間大掃除排出垃圾，可下載APP「基隆垃圾車來了」，隨時掌...

台東火車站周邊停車升級 掃碼就能繳、前5分鐘免費

為讓停車更方便，減少紙本浪費，台東縣政府宣布，2月1日起在台東火車站周邊試辦「智慧停車無紙化開單」，民眾停好車後不再看到...

台東春節限定花海登場 鹿野鄉波斯菊繽紛盛開迎遊客

為了讓民眾在春節連假期間多一處踏青賞花的好去處，台東縣鹿野鄉公所今年持續與在地農民合作，在農地與公有土地種植波斯菊，打造...

迎接中職賽事 花蓮縣立棒球場設施升級

花蓮縣府斥資上億元整修縣立棒球場，包括防撞牆、夜間照明、電子計分板、看台頂棚等設施全面更新升級。縣府表示，今年預計仍有中...

不只看國寶！蘭博新春系列活動 邀你轉好運、抽好禮、拿春聯一次滿足

蘭陽博物館迎接馬年，今年特別推出「歡樂宜蘭年-蘭博新春系列活動」，結合書法藝術、趣味互動與重量級國寶展覽，縣民參觀國寶特...

台船基隆廠企業工會新理事長上任 童子瑋：爭取造船及修船計畫

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天出席台船基隆廠企業工會新任理事長藍許清就職典禮，童子瑋說，台船對基隆來說是很關鍵的產業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。