台東火車站周邊停車升級 掃碼就能繳、前5分鐘免費

為讓停車更方便，減少紙本浪費，台東縣政府宣布，2月1日起在台東火車站周邊試辦「智慧停車無紙化開單」，民眾停好車後不再看到紙本停車單，只要掃描QR Code，就能查詢與繳交停車費，前5分鐘離開還不收費。

縣府指出，首波試辦地點包括市區安和路101巷與新站路106巷，共60個路邊停車格。試辦期間，車格旁會設置智慧感應設備，自動記錄停車時間，駕駛人離開前或離場後，都可透過掃碼方式完成繳費，不用再翻找紙本單據。

配合春節返鄉與旅遊人潮，縣府也推出限時優惠，2月只要在市區路邊停車，停車費一律打9折，折扣金額會由系統自動計算，民眾依顯示金額繳費即可，不必另外申請。

市區路邊停車自今年1月起已改由城市車旅公司負責管理，民眾若需要查詢或補繳停車費，可到新生路619號1樓的服務處，或使用新生路、精誠路口的免下車繳費站，也可在市區多處路外停車場的自動繳費機操作。

交通及養護工程處提醒，試辦路段不會開立紙本停車單，請民眾留意現場告示，主動掃碼查詢費用；前5分鐘內離開不計費，超過後則從第6分鐘開始收費。