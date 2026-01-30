花蓮災區印象春節訂房僅3成 有業者選擇停業整修

快訊

中央社／ 花蓮縣30日電

春節連假將到，花蓮旅宿業統計，春節期間平均訂房約3成，較往年下滑；業者推測旅客出國比率提升、對花蓮停留災區印象等都是原因，也有業者選擇2月起暫停營業，整修住房環境。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，距離春節只剩半個月，平均訂房率僅2到3成，遠低於往年5、6成的正常水準，是歷年最慘，不少業者反映「開一天、虧一天」。

花蓮觀光協會理事長陳義豐認為，過去8年花蓮歷經強震、疫情、火車事故及光復洪災等災情不斷，災區形象會直接影響遊客旅遊意願，認為到災區觀光旅遊不恰當。

對於外界認為國旅房價太高，陳義豐也說明，花蓮1500家旅宿，單晚房價破萬只有5家，其他大約落在新台幣1000元至3000元，相對來說很親民、CP值高。

位在郊區的花蓮理想大地渡假飯店統計，春節訂房率約6成5，算是「前段班」；業者表示，因今年假期較長，遊客預期「隨時訂都有房」，樂觀以8成訂房率為目標。

不過，訂房狀況整體低迷，有知名度假村選擇2月起暫停營業。業者陳義豐說，針對客房等軟體設施重新修繕及提升，預計停業半年至1年後再重新出發，迎接遊客。

花蓮縣政府觀光處表示，今年春節整體訂房率較0403地震前下滑2成5至3成，以過往經驗，實際入住率會比預訂率多1成，預估春節入住率可提升到4至5成，但仍不如往年。

觀光處分析，訂房率下滑主要有2大因素，一是國旅生態改變，國人更傾向出國旅遊；其次為遊客對花蓮印象停留在受災階段。

觀光處強調，花蓮整體交通、路況及多數風景區已恢復正常開放，太魯閣國家公園聯外道路配合交管時間仍可順利進出，遊客可放心安排旅遊行程。

相關新聞

台東春節限定花海登場 鹿野鄉波斯菊繽紛盛開迎遊客

為了讓民眾在春節連假期間多一處踏青賞花的好去處，台東縣鹿野鄉公所今年持續與在地農民合作，在農地與公有土地種植波斯菊，打造...

迎接中職賽事 花蓮縣立棒球場設施升級

花蓮縣府斥資上億元整修縣立棒球場，包括防撞牆、夜間照明、電子計分板、看台頂棚等設施全面更新升級。縣府表示，今年預計仍有中...

不只看國寶！蘭博新春系列活動 邀你轉好運、抽好禮、拿春聯一次滿足

蘭陽博物館迎接馬年，今年特別推出「歡樂宜蘭年-蘭博新春系列活動」，結合書法藝術、趣味互動與重量級國寶展覽，縣民參觀國寶特...

台船基隆廠企業工會新理事長上任 童子瑋：爭取造船及修船計畫

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天出席台船基隆廠企業工會新任理事長藍許清就職典禮，童子瑋說，台船對基隆來說是很關鍵的產業...

宜蘭邁入長照3.0！病人出院即可接受照顧無縫接軌 服務0時差

「宜蘭準備好了」，為了做到病人出院回家後就能馬上銜接長照服務，縣政府衛生局去年花了相當大心思，邀集醫院、長照服務、輔具中...

推動香草品牌合作 台東縣府媒合逾60業者開發新產品

台東縣政府推動台東香草品牌產業跨域合作，媒合逾60家觀光業者開發新產品服務，擴大香草產業市場應用，型塑具代表性的台東生活...

