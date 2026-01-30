快訊

台東春節限定花海登場 鹿野鄉波斯菊繽紛盛開迎遊客

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉公所今年持續與在地農民合作，在農地與公有土地種植波斯菊，打造繽紛花海景觀，為春節連假期間多一處踏青賞花的好去處。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉公所今年持續與在地農民合作，在農地與公有土地種植波斯菊，打造繽紛花海景觀，為春節連假期間多一處踏青賞花的好去處。記者尤聰光／攝影

為了讓民眾在春節連假期間多一處踏青賞花的好去處，台東縣鹿野鄉公所今年持續與在地農民合作，在農地與公有土地種植波斯菊，打造繽紛花海景觀。五顏六色的波斯菊近日陸續綻放，不僅美化田園景致，也兼具綠肥功能，為農地休耕期帶來多重效益。

鄉公所表示，波斯菊屬於常見的綠肥作物，稻米收割後栽種，可改善土壤結構、提升地力，同時也能形塑賞花亮點。今年除了在公有土地規劃花海區外，公所也提供補助，鼓勵農民在自有農地栽種波斯菊，擴大整體花海面積，讓遊客無論走到哪，都能感受到春節限定的田園風情。

議員潘貴蘭指出，今年農民播種波斯菊的時間點掌握得宜，花期盛開正好落在農曆春節前後，目前已進入開花階段，預估花況可維持約2到3週，十分適合民眾在連假期間前來鹿野遊玩、散步拍照，感受鄉間慢活的春日氣息。

在地農民也分享，稻作收割後，常見的綠肥作物包括油菜花、白玉蘿蔔及波斯菊，其中波斯菊花色多、觀賞性高，近年深受民眾喜愛。目前花朵已陸續綻放，依照生長狀況判斷，今年花海整體表現相當亮眼。

鄉公所誠摯邀請全國遊客春節連假期間走訪鹿野賞花、踏青，同時也呼籲民眾發揮公德心，欣賞花海時勿任意踐踏田區或摘採花朵，共同維護美麗景觀，讓花海能被更多人長久欣賞。

今年農民播種波斯菊的時間點掌握得宜，花期盛開正好落在農曆春節前後。記者尤聰光／攝影
今年農民播種波斯菊的時間點掌握得宜，花期盛開正好落在農曆春節前後。記者尤聰光／攝影

賞花 農民 春節

