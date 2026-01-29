不只看國寶！蘭博新春系列活動 邀你轉好運、抽好禮、拿春聯一次滿足

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳清海老師的書法作品，字中有畫，民眾爭相收藏。圖／蘭博提供
蘭陽博物館迎接馬年，今年特別推出「歡樂宜蘭年-蘭博新春系列活動」，結合書法藝術、趣味互動與重量級國寶展覽，縣民參觀國寶特展還可享優惠，蘭博陪伴民眾歡樂走春過好年。

蘭博今天說明活動包含農曆年前登場「墨舞蘭博-名家揮毫迎新春」、大年初一至初六「蘭博轉轉樂・好運馬上來」、展期中的「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，邀請大家走進蘭博體驗在地文化、藝術與公益交織的春節假期。

「墨舞蘭博-名家揮毫迎新春」農曆年前四個假日1月31日、2月1日、2月7日及2月8日舉辦，邀請頭城書法名家陳清海、康潤之老師現場揮毫，遊客大廳「驚艶山林-臺灣巨木展」，兩位大師在霸氣豪邁的千歲台灣扁柏檜木桌上書寫馬年客製春聯。

現場安排愛心義賣，民眾隨喜樂捐索取大師墨寶，善款捐助「宜蘭聯合勸募基金會」，迎新納福的同時也能為弱勢家庭送上溫暖。

「蘭博轉轉樂・好運馬上來」大年初一至初六登場，民眾只需以50元銅板價，可參加轉盤抽好禮，轉盤分為金馬、銀馬、幸福馬及平安馬，通通有獎，每天限量200個名額。

獎項有文創商品與宜蘭博物館家族館、在地知名店家精選好物，包括傳藝大禮包、碗盤博物館宜蘭碗、菌寶貝益生菌、杏輝健康食品、啾咕咖啡濾掛咖啡組、幸運貫通石等，1200份限量好禮，有機會把故宮蘭博特展限定開發的米乖乖整箱帶回家。

蘭博推薦正在展出中的「勁水國寶-故宮x蘭博特展」，故宮重量級國寶文物首度移師東台灣展出，包含人氣國寶肉形石、游魚轉心瓶、橄欖核舟等經典瓷器玉器，與宜蘭在地出土的人獸形玉玦、金鯉魚進行時空對照，呈現蘭陽平原與「水」的獨特文化連結，展場還有高階3D數位影像，可體驗互動科技。

特展有多項優惠，宜蘭縣65歲以上長者、縣籍學生及在宜蘭就讀的學生可免費參觀，縣民享50元優惠票價；外縣市民眾可選擇全館套票150元常設展+特展，學生套票100元，每天前50名購買套票者，可獲贈宜蘭限定米乖乖1包，開啟好運滿滿新年。

「勁水國寶-故宮x蘭博特展」，結合數位互動科技，認識與體驗國寶文物之美。圖／蘭博提供
蘭博轉轉樂，滿滿文青喜愛的文創品。圖／蘭博提供
故宮國寶展出的「肉形石」精湛雕工，值得一看。圖／蘭博提供
宜蘭 國寶 博物館 故宮

