台船基隆廠企業工會新理事長上任 童子瑋：爭取造船及修船計畫

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天出席台船基隆廠企業工會新任理事長藍許清就職典禮，童子瑋說，台船對基隆來說是很關鍵的產業核心，無論是造船或修船，只要案子啟動，背後整條產業鏈就會跟著運轉，他會持續和中央相關單位溝通，爭取後續造船與修船計畫。

台船基隆廠企業工會第25屆理事長、職工福利委員會主委今就職，童子瑋表示，台船對基隆來說是很關鍵的產業核心，無論是造船或修船，只要案子啟動，背後整條產業鏈就會跟著運轉，可以說台船穩定，基隆的產業就有底氣，「台船賺錢，基隆就賺錢。」

童子瑋回憶自己是「台船之友」，小時候去和平島，大家都知道最好避開下午5點，因為台船下班時間一到，幾千名員工同時出廠，路況馬上就塞住，這樣的畫面，讓他很早就體會到台船對基隆影響有多深。

童子瑋說，只要台船廠內的工作穩定，連帶著油漆、木工、機械，還有周邊的餐飲與服務業等產業，都會一起受惠。更重要的是，有了完整的產業鏈，基隆的企業環境變好，才會有更多企業願意設廠、青年人才願意在這裡就業、成家、生活。這一直是他放在心上的目標，未來只要是對台船發展有幫助的事，都算他一份。