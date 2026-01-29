宜蘭邁入長照3.0！病人出院即可接受照顧無縫接軌 服務0時差

「宜蘭準備好了」，為了做到病人出院回家後就能馬上銜接長照服務，縣政府衛生局去年花了相當大心思，邀集醫院、長照服務、輔具中心等相關單位討論，磨合出一套與醫院無縫接軌的長照流程，可以做到快速精準的貼心服務，今天宣告「醫療到長照0時差」啟動。

宜蘭縣政府今舉辦「長照3.0 醫療到長照0時差，宜蘭Ready GO」活動，邀集醫院代表、醫事人員公會、長照服務單位、輔具中心人員出席，由代理縣長林茂盛宣示打造更即時、完善的長照支持網絡。

縣衛生局統計宜蘭每年約有1000人在出院時就需要長照服務，縣內9家醫院都已加入「出院準備銜接長照服務計畫」，個案在住院時就可以申請長照評估，出院後馬上可以依照個案需求銜接長照，例如馬上就能有租借的輔具、也能有長照交通車接回家。

據了解，長照服務包括交通車接送返家、即時到位的輔具租借或購置、洗澡或備餐等居家服務及專業治療師到宅復能、營養指導與護理師指導傷口照護等，現況是民眾在住院期間就能申請長照服務，但有時醫院通知病人隔天或兩天後出院，這種狀況下易出現空窗期，個案來不及在出院當天享受長照服務。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭約有20%是65歲以上長者人口，邁入超高齡社會，縣府長照3.0政策推動，持續整合醫療與長照資源，打造真正「出院即服務」支持系統，讓縣民返家的第一刻就能獲得最即時溫暖的陪伴與照顧。