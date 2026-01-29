推動香草品牌合作 台東縣府媒合逾60業者開發新產品

快訊

中央社／ 台東縣29日電
台東縣政府29日在縣府舉辦香草產業合作說明會，盼透過商業發表與媒合交流，協助香草業者與觀光產業建立合作契機，提升台東香草品牌曝光度與市場能見度。台東縣政府提供／中央社
台東縣政府29日在縣府舉辦香草產業合作說明會，盼透過商業發表與媒合交流，協助香草業者與觀光產業建立合作契機，提升台東香草品牌曝光度與市場能見度。台東縣政府提供／中央社

台東縣政府推動台東香草品牌產業跨域合作，媒合逾60家觀光業者開發新產品服務，擴大香草產業市場應用，型塑具代表性的台東生活風格。

台東縣政府今天在縣政府舉辦「讓香草走進生活-台東香草慢生活產業合作說明會」，正式啟動香草產業推廣行動；說明會邀集超過60家在地香草業者與觀光服務業者交流媒合。

主持活動的副縣長王志輝表示，香草產業是連結農業、觀光與生活的重要媒介，具有高度發展潛力。這次說明會以產業應用與跨域合作為重點，以香草進入生活場域為核心，聚焦香草產業於食、宿、遊、購、行等觀光服務場域的導入模式。

他表示，希望透過商業發表與媒合交流，協助香草業者與觀光產業建立合作契機，提升台東香草品牌曝光度與市場能見度，促進產業實質合作，讓香草不只停留在產地，而是實際走進旅遊與日常消費場景。

台東縣政府財經處說明，縣政府推動香草產業並非以大量生產為目標，而是著重於品質、風土特色與生活應用，透過小規模、多樣化的合作模式，擴大本地香草產業的市場通路，並逐步累積示範案例，深化產業連結，讓香草成為台東慢經濟與療癒體驗的重要內容。

