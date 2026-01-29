春節基隆復康巴士營運不中斷 企業捐物資社區關懷據點

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府完成復康巴士營運規畫，連假期間服務不中斷。圖／社會處提供
因應春節期間返鄉團圓、就醫及必要外出之交通需求，基隆市政府完成復康巴士營運規畫，連假期間服務不中斷，有需求的身心障礙市民仍能安心使用復康巴士接送服務。

春節連假9天自2月14日至2月22日，復康巴士持續提供交通接送服務外，同步開放春節期間及假期後車班（2月23日及2月24日）提早預約，開放時程如下：等級一：自1月30日起，開放提早預約至2月24日；等級二：自2月2日起，開放提早預約至2月24日；等級三：自2月5日起，開放提早預約至2月24日；等級四：自2月9日起，開放提早預約至2月24日。

2月14日至2月24日之復康巴士預約，統一於2月12日下午5時截止；春節期間復康巴士服務時間為每日8時30分至21時。春節期間不提供2月14日至2月23日之臨時預約或服務異動。

民眾如有申請基隆市復康巴士春節服務需求，可透過基隆市政府社會處line@(基隆社會處小幫手），或至預約平台（https://maas.klcg.gov.tw/）線上預約。

中華民國全國工業總會今攜手多家工業企業捐贈基隆市社區關懷據點及全日型住宿式身心障礙福利機構新年加菜金與多項民生物資，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席致贈感謝狀。

邱佩琳表示，市府長期重視身心障礙者與長者朋友的生活照顧與權益保障，透過全日型身心障礙福利機構及社區關懷據點，結合共餐、健康促進與多元學習活動，持續強化在地支持系統。她指出，社會福利工作需要長期投入，僅憑市府力量仍有限，特別感謝中華民國全國工業總會及企業夥伴持續以實際行動回饋社會，讓更多有需要的市民在寒冬中感受到溫暖。

基隆市政府完成復康巴士營運規畫，連假期間服務不中斷。圖／社會處提供
中華民國全國工業總會今攜手多家工業企業捐贈基隆市社區關懷據點物資。圖／社會處提供
