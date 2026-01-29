和平島公園開春祭 基隆市民免費、敬老票買1送1

和平島地質公園將於2月開春祭，推出2項優惠，包含基隆市民免費入園，同行親友享門票優惠價新台幣60元，及平日敬老票買1送1，邀請民眾一同感受地質公園的獨特魅力。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今天表示，自2月1日起至12月31日，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人享免費入園，同行親友（最多5名）門票優惠價60元，平日名額無上限，假日、連假每日限量100張。

管理處指出，為鼓勵銀髮族走出戶外，享受冬日暖陽，自2月2日至3月31日（國定假日、連假、週六及週日除外），65歲以上民眾於平日入園，享敬老票買1送1，不妨約上老同學、鄰居或好友，2名樂齡同行1人免費。

管理處並規劃走春動線，將基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，旅程首站探訪擁有無敵海景的白米甕砲台，漫步在4座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美。

緊接著登上新地標基隆塔，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角360度俯瞰壯闊港景，午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達終點和平島地質公園。