快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

和平島公園開春祭 基隆市民免費、敬老票買1送1

中央社／ 基隆29日電
和平島地質公園（圖）將於2月開春祭推優惠，邀請民眾一同感受地質公園的獨特魅力。和平島地質公園提供／中央社
和平島地質公園（圖）將於2月開春祭推優惠，邀請民眾一同感受地質公園的獨特魅力。和平島地質公園提供／中央社

和平島地質公園將於2月開春祭，推出2項優惠，包含基隆市民免費入園，同行親友享門票優惠價新台幣60元，及平日敬老票買1送1，邀請民眾一同感受地質公園的獨特魅力。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今天表示，自2月1日起至12月31日，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人享免費入園，同行親友（最多5名）門票優惠價60元，平日名額無上限，假日、連假每日限量100張。

管理處指出，為鼓勵銀髮族走出戶外，享受冬日暖陽，自2月2日至3月31日（國定假日、連假、週六及週日除外），65歲以上民眾於平日入園，享敬老票買1送1，不妨約上老同學、鄰居或好友，2名樂齡同行1人免費。

管理處並規劃走春動線，將基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，旅程首站探訪擁有無敵海景的白米甕砲台，漫步在4座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美。

緊接著登上新地標基隆塔，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角360度俯瞰壯闊港景，午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達終點和平島地質公園。

基隆嶼 和平島 連假 國家風景區

延伸閱讀

殉職勇消詹能傑遺孀聲明未開專戶募款 避免社會大眾善心遭利用

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

影／「美女刺客」朱書昕、吳巧瀅 連袂登記選民進黨基隆議員初選

基隆黑鳶前鋒余祥平等入校指導 未來每月到校園培育籃球人才

相關新聞

春節、228連假出遊返鄉攻略！台東大眾運輸優惠與接駁一次看

春節連假及228連假即將到來，交通部為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，協調運輸業者加強接駁服務，建構無縫轉乘網絡。往返台...

影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公...

春節基隆復康巴士營運不中斷 企業捐物資社區關懷據點

因應春節期間返鄉團圓、就醫及必要外出之交通需求，基隆市政府完成復康巴士營運規畫，連假期間服務不中斷，有需求的身心障礙市民...

和平島公園開春祭 基隆市民免費、敬老票買1送1

和平島地質公園將於2月開春祭，推出2項優惠，包含基隆市民免費入園，同行親友享門票優惠價新台幣60元，及平日敬老票買1送1...

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

民進黨基隆市黨部日前公布基隆汙水接管率數據，指市長謝國樑上任3年來平均每年汙水水接管率年增僅1%，質疑汙水接管成效不彰。...

廣角鏡／花蓮市公所 Q版春聯送市民

花蓮市公所每年農曆年前設計應景春聯，今年已是第七度與知名插畫家DUNCAN合作，推出「山海騰駿」春聯，以Q版小馬為主題，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。