台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

台東市雲南路台鐵平交道拓寬工程，原定今年1月底通車，但確定跳票，引起地方不滿。台鐵台東工務段表示，工程受雙軌化影響每日僅能在深夜施工4小時，預定在3月31日完工。

台鐵台東工務段昨天舉辦雲南路平交道拓寬時程說明會，會中民眾對工程完工時程一再跳票表達不滿。

無黨籍縣議員王怡文告訴中央社記者，去年10月台鐵開說明會，鐵路局允諾今年1月31日會完工，很可惜確定跳票，昨天的說明會，台鐵表示必須延至3月31日才能通車。她要求台鐵，這次是最後一次的協調。

台東市民代表蔡政家表示，民眾無法忍受一個鐵路平交道工程從民國111年計劃開始到施工近4年，竟然還是繼續延宕，「3月31日保證通車是昨日的結論」，若再次跳票居民就只能走上抗爭一途。

台鐵台東工務段接受媒體訪問表示，工程並非單純拓寬，包括「併案雙軌化避免2次封路」為配合東部鐵路雙軌化計畫，台鐵與鐵道局協商併案施工，雖增加前期複雜度，但可避免通車後又因雙軌工程再次封閉道路。

台東工務段表示，每日僅能從凌晨零時30分至4時許斷電作業，實際工時極短；且地底埋有40年前無圖資的舊電纜與擋土牆，嚴重干擾進度。

台東工務段表示，因這工程困難，廠商意願不高，多次流標，直到去年12月10日才發包成功。目前工程已進入收尾階段，3月31日是最終開通日。