快訊

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

中央社／ 台東縣29日電
台東市雲南路台鐵平交道拓寬工程原定1月底通車，目前已確定跳票，也引起地方不滿。台鐵台東工務段表示，目前工程已進入收尾階段，3月31日是最終開通日。王文怡提供／中央社
台東市雲南路台鐵平交道拓寬工程原定1月底通車，目前已確定跳票，也引起地方不滿。台鐵台東工務段表示，目前工程已進入收尾階段，3月31日是最終開通日。王文怡提供／中央社

台東市雲南路台鐵平交道拓寬工程，原定今年1月底通車，但確定跳票，引起地方不滿。台鐵台東工務段表示，工程受雙軌化影響每日僅能在深夜施工4小時，預定在3月31日完工。

台鐵台東工務段昨天舉辦雲南路平交道拓寬時程說明會，會中民眾對工程完工時程一再跳票表達不滿。

無黨籍縣議員王怡文告訴中央社記者，去年10月台鐵開說明會，鐵路局允諾今年1月31日會完工，很可惜確定跳票，昨天的說明會，台鐵表示必須延至3月31日才能通車。她要求台鐵，這次是最後一次的協調。

台東市民代表蔡政家表示，民眾無法忍受一個鐵路平交道工程從民國111年計劃開始到施工近4年，竟然還是繼續延宕，「3月31日保證通車是昨日的結論」，若再次跳票居民就只能走上抗爭一途。

台鐵台東工務段接受媒體訪問表示，工程並非單純拓寬，包括「併案雙軌化避免2次封路」為配合東部鐵路雙軌化計畫，台鐵與鐵道局協商併案施工，雖增加前期複雜度，但可避免通車後又因雙軌工程再次封閉道路。

台東工務段表示，每日僅能從凌晨零時30分至4時許斷電作業，實際工時極短；且地底埋有40年前無圖資的舊電纜與擋土牆，嚴重干擾進度。

台東工務段表示，因這工程困難，廠商意願不高，多次流標，直到去年12月10日才發包成功。目前工程已進入收尾階段，3月31日是最終開通日。

台鐵 台東

延伸閱讀

汐止康誥坑溪固床工完工 守護河岸與櫻花林

六都唯一沒有捷工局 台南捷運處：擴編已聘到5人將報到

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

桃捷綠線列車測試延至地下段 拚北段7站年底通車

相關新聞

春節、228連假出遊返鄉攻略！台東大眾運輸優惠與接駁一次看

春節連假及228連假即將到來，交通部為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，協調運輸業者加強接駁服務，建構無縫轉乘網絡。往返台...

影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公...

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

台東市雲南路台鐵平交道拓寬工程，原定今年1月底通車，但確定跳票，引起地方不滿。台鐵台東工務段表示，工程受雙軌化影響每日僅...

春節基隆復康巴士營運不中斷 企業捐物資社區關懷據點

因應春節期間返鄉團圓、就醫及必要外出之交通需求，基隆市政府完成復康巴士營運規畫，連假期間服務不中斷，有需求的身心障礙市民...

和平島公園開春祭 基隆市民免費、敬老票買1送1

和平島地質公園將於2月開春祭，推出2項優惠，包含基隆市民免費入園，同行親友享門票優惠價新台幣60元，及平日敬老票買1送1...

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

民進黨基隆市黨部日前公布基隆汙水接管率數據，指市長謝國樑上任3年來平均每年汙水水接管率年增僅1%，質疑汙水接管成效不彰。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。