快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

台東便當業者寒冬送暖 連12年送禮金給弱勢團體

中央社／ 台東縣29日電

台東楊姓便當業者自掏腰包發放每戶中低收入戶和街友禮金和白米，發放金額逾65萬元，已連續發放12年。他說，行善沒有理由，更不求回報，一切秉持「捨，不得」理念。

今天上午便當業者楊學文與台東東區扶輪社聯合在台東市自強里長陳源松服務處舉辦「寒冬送暖」發放禮金和白米活動。

楊學文接受媒體聯訪表示，這次活動針對台東市公所列冊的13個里中低收入戶，共計266戶，每戶發放新台幣2000元紅包及5公斤白米；另對台東縣政府列管的17名台東市街友，每人發放2000元關懷禮金，盼在寒冬中提供實質協助。

受惠的蔡姓民眾表示，楊老闆多年來持續幫助有需要的人，今年還特別加碼，讓人感到溫暖與感激，這筆補助將用於孩子的生活支出，減輕家庭負擔。

楊學文表示，做善事沒有特別原因，也談不上啟發，只是一個單純、正向的心意。他強調，「既然選擇付出，就不要再去想回報」，若一旦期待「得」，反而容易讓善意變了質，「就做就好了」。

他說，現在看到物資與生活成本確實增加，「如果還擔得起，就加減幫一點」，從不敢保證明年一定能持續，付出本來就該量力而為，「有能力就做，沒能力也不勉強。」

陳源松表示，楊學文行善一向低調，即便本業在COVID-19（2019冠狀病毒疾）疫情期間曾受重創，仍堅持「只要自己能撐得下去，還有一點餘力，就要付出」，已經連續12年，盼能拋磚引玉，讓更多人一同響應「捨，不得」的精神。

台東 白米 低收入戶 COVID-19

延伸閱讀

永齡基金會寒冬送暖捐出逾兩百輛交通車 以行動回應「移動的困難」

水噹噹關懷協會連辦14年寒冬送暖 何欣純讚「台灣最美的風景是人」

中和莒光獅子會寒冬送暖 深入雙溪牡丹關懷弱勢與獨居長者

深化公益行動從職場到家庭 昇恆昌董總帶全員志工寒冬送暖

相關新聞

春節、228連假出遊返鄉攻略！台東大眾運輸優惠與接駁一次看

春節連假及228連假即將到來，交通部為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，協調運輸業者加強接駁服務，建構無縫轉乘網絡。往返台...

影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公...

春節基隆復康巴士營運不中斷 企業捐物資社區關懷據點

因應春節期間返鄉團圓、就醫及必要外出之交通需求，基隆市政府完成復康巴士營運規畫，連假期間服務不中斷，有需求的身心障礙市民...

和平島公園開春祭 基隆市民免費、敬老票買1送1

和平島地質公園將於2月開春祭，推出2項優惠，包含基隆市民免費入園，同行親友享門票優惠價新台幣60元，及平日敬老票買1送1...

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

民進黨基隆市黨部日前公布基隆汙水接管率數據，指市長謝國樑上任3年來平均每年汙水水接管率年增僅1%，質疑汙水接管成效不彰。...

廣角鏡／花蓮市公所 Q版春聯送市民

花蓮市公所每年農曆年前設計應景春聯，今年已是第七度與知名插畫家DUNCAN合作，推出「山海騰駿」春聯，以Q版小馬為主題，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。