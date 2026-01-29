綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

民進黨基隆市黨部日前公布基隆汙水接管率數據，指市長謝國樑上任3年來平均每年汙水水接管率年增僅1%，質疑汙水接管成效不彰。市府今天開記者會提出數據說明，指3年來接管戶數約1萬戶，約占全市總戶數6%，未來市府將召開說明會，由市長親自說明過去進度及未來工作方向。

民進黨基隆市黨部日前指出，基隆市汙水接管率數據，歷經謝國樑上任3年，截至民國114年，全市接管普及率從41.47%到44.76%，平均年成長僅1%，而前市長林右昌時代從24.89%到41.47%，每年增長2%，是謝國樑平均的兩倍。這3年市政府共編列近10億預算，而實際汙水接管的成果，市民無感。

基隆市政府副發言人鍾明說，謝國樑市長自112年上任至今，積極布建汙水管地下工程，雖然此項工程可能帶來交通黑暗期的隱憂，但經過努力溝通協調，全市總戶數為16萬8322戶，至今已完成接管戶數共1萬0071戶，約占全市總戶數6%，平均每年接管3357戶，這也超出謝國樑上任前，108至112年的每年接管平均數3155戶。

此外，原本規畫市區管線計畫長度為3822公尺，截至114年已經完成鋪設4372公尺，進度也已經超越原定目標。

鍾明表示，由於汙水管下水道工程布建有一定困難性，也因為過去接管的經驗，未來市府將召開公聽會或政策說明會，由市長說明過去進度及未來工作方向，透過面對面的機會，減少工程帶來鄰里之間的摩擦，提高工程配合度。

鍾明說，基隆市府預今年上半年完成北港（基隆港）系統仁愛區仁一路及仁二路串接至中正區中正汙水幹線之貫通工程，同時完成中正左幹線及田寮左右幹線銜接作業。未來將逐步規畫南榮幹線以及中山區西定幹線及牛稠幹線汙水幹線工程，將北港系統（仁愛區、中山區）汙水幹管銜接至和平島水資源回收中心，逐步完善全市汙水處理系統。