快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠控汙水接管率不如林右昌時代，基隆市府澄清3年增6%優於前朝。記者游明煌／攝影
綠控汙水接管率不如林右昌時代，基隆市府澄清3年增6%優於前朝。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市黨部日前公布基隆汙水接管率數據，指市長謝國樑上任3年來平均每年汙水水接管率年增僅1%，質疑汙水接管成效不彰。市府今天開記者會提出數據說明，指3年來接管戶數約1萬戶，約占全市總戶數6%，未來市府將召開說明會，由市長親自說明過去進度及未來工作方向。

民進黨基隆市黨部日前指出，基隆市汙水接管率數據，歷經謝國樑上任3年，截至民國114年，全市接管普及率從41.47%到44.76%，平均年成長僅1%，而前市長林右昌時代從24.89%到41.47%，每年增長2%，是謝國樑平均的兩倍。這3年市政府共編列近10億預算，而實際汙水接管的成果，市民無感。

基隆市政府副發言人鍾明說，謝國樑市長自112年上任至今，積極布建汙水管地下工程，雖然此項工程可能帶來交通黑暗期的隱憂，但經過努力溝通協調，全市總戶數為16萬8322戶，至今已完成接管戶數共1萬0071戶，約占全市總戶數6%，平均每年接管3357戶，這也超出謝國樑上任前，108至112年的每年接管平均數3155戶。

此外，原本規畫市區管線計畫長度為3822公尺，截至114年已經完成鋪設4372公尺，進度也已經超越原定目標。

鍾明表示，由於汙水管下水道工程布建有一定困難性，也因為過去接管的經驗，未來市府將召開公聽會或政策說明會，由市長說明過去進度及未來工作方向，透過面對面的機會，減少工程帶來鄰里之間的摩擦，提高工程配合度。

鍾明說，基隆市府預今年上半年完成北港（基隆港）系統仁愛區仁一路及仁二路串接至中正區中正汙水幹線之貫通工程，同時完成中正左幹線及田寮左右幹線銜接作業。未來將逐步規畫南榮幹線以及中山區西定幹線及牛稠幹線汙水幹線工程，將北港系統（仁愛區、中山區）汙水幹管銜接至和平島水資源回收中心，逐步完善全市汙水處理系統。

基隆港 謝國樑 鍾明

延伸閱讀

民進黨批謝國樑推動汙水接管「死當」 基市府秀數據：真金不怕火煉

綠指污水接管率3年僅增3% 基隆市府駁斥

謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

謝國樑童子瑋警局交手 童拋向中央爭取繁重加給 謝說如果成真會編列

相關新聞

春節、228連假出遊返鄉攻略！台東大眾運輸優惠與接駁一次看

春節連假及228連假即將到來，交通部為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，協調運輸業者加強接駁服務，建構無縫轉乘網絡。往返台...

影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公...

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

民進黨基隆市黨部日前公布基隆汙水接管率數據，指市長謝國樑上任3年來平均每年汙水水接管率年增僅1%，質疑汙水接管成效不彰。...

廣角鏡／花蓮市公所 Q版春聯送市民

花蓮市公所每年農曆年前設計應景春聯，今年已是第七度與知名插畫家DUNCAN合作，推出「山海騰駿」春聯，以Q版小馬為主題，...

展現在地創作能量 花蓮市公所兩款馬年春聯即起送家戶

花蓮市公所每年農曆春節前設計風格應景春聯分送家戶，貼在門前成為獨特城市風景，今年再與在地插畫家、設計師跨界攜手，設計兩款...

曾跪求宋楚瑜爭取治水補助 宜蘭前蘇澳鎮長李坤山辭世享壽87歲

宜蘭前蘇澳鎮長李坤山傳出離世消息，享壽87歲，地方感到不捨。他曾擔任縣議員及蘇澳鎮長，是現任蘇澳鎮長李明哲的父親。李坤山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。