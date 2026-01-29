春節、228連假出遊返鄉攻略！台東大眾運輸優惠與接駁一次看

春節連假及228連假即將到來，交通部為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，協調運輸業者加強接駁服務，建構無縫轉乘網絡。往返台東與花蓮間共有6條公路客運路線，台東縣內另有29條公路客運及4條市區公車路線，方便民眾前往各大景點。

台東監理站表示，春節連假期間（2月13日至22日）中長途國道客運及東部70公里以上路線享原票價6折優惠，228連假則為85折。使用電子票證搭乘國道客運、台鐵或高鐵，在10小時內轉乘在地客運或市區公車可享單段票免費，部分指定幸福巴士路線亦可免費轉乘。

前往台東的旅客，無論從高雄、屏東或花蓮方向，都可利用台鐵或公路客運無縫轉乘。東部主要公路客運路線包括：花蓮火車站至成功（1145）、台東至靜浦（8101、8102）、成功至靜浦（8105）、台東至成功至花蓮新站（8119）、玉里至寧埔至成功（8181）。

縣內公路客運及市區公車路線亦完善，涵蓋101、201、202、203等主要路線，方便民眾前往景點或返鄉。監理站提醒，連續假期道路易壅塞，建議提早規畫行程、避開尖峰時段，並可透過「iBus公路客運」網站或APP查詢路線資訊，提升搭乘便利性。