快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。圖／環保局提供
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。圖／環保局提供

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公尺排水溝遍布泡沫。環保局表示，晚間已將白色泡沫清除完成，是否有汙染成份及汙染源，待化驗結果，目前尚未確認。

環保局今天下午2點40分接獲報案，壽山路附近排水溝有大量白色泡沫，立即派員抵達現場，由壽山路沿線巡查至正義路2巷等集合住宅，一處住宅1樓停車場內部邊坡處有大量白色泡沫堆積，持續向邊坡上方處巡查汙染源。

針對是否有汙染之虞、白色泡沫成份、汙染源、是否社區消防泡沫等，環保局長馬仲豪表示，尚待化驗結果，目前尚未確認。

環保局表示，先出動灑水車清洗路面時，發現泡沫遇水會擴散，改以人工方式清除，後來以清潔隊溝泥車吸取白色泡沫，避免使用灑水車沖刷路面，造成環境汙染及路面濕滑。到晚間已將白色泡沫清除完成，市民若行經壽山路路段，請減速慢行，確保行車安全。

仁義里長王柏力表示，壽山路一帶並沒有洗衣工廠，懷疑是否為社區的消防泡沫管線流出。消防局人員到場了解，初判不太像社區消防泡沫，消防局今天也未接獲壽山路一帶有火警救災通報，確定也不是消防局救災泡泡。

議員何淑萍說，要求市府追查泡沫來源，環保局已採樣化驗，請路過民眾小心慢行。議員陳宜到場表示，基隆市水質先前才發生油汙染事件，市府務必釐清泡沫來源。

不少民眾表示，基隆才剛發生油汙染事件，市區排水溝又發生大量不明白色泡染，盼環保局嚴查重罰汙染源凶。

基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。記者游明煌／攝影
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。記者游明煌／攝影
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。圖／環保局提供
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。圖／環保局提供
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。圖／環保局提供
基隆壽山路大量不明白色泡沫採樣疑民宅流出，民眾憂汙染籲重罰。圖／環保局提供

環保局長 排水溝 基隆

延伸閱讀

竹縣廢棄床墊3年2火警挨批 環保局祭「分區管理」新措施

影／下雪？基隆壽山路水溝冒大量白色泡沫 環保局追查汙染源

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

基隆自來水普及率99.54% 山區接管困難民眾用山泉水得看天

相關新聞

影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公...

曾跪求宋楚瑜爭取治水補助 宜蘭前蘇澳鎮長李坤山辭世享壽87歲

宜蘭前蘇澳鎮長李坤山傳出離世消息，享壽87歲，地方感到不捨。他曾擔任縣議員及蘇澳鎮長，是現任蘇澳鎮長李明哲的父親。李坤山...

展現在地創作能量 花蓮市公所兩款馬年春聯即起送家戶

花蓮市公所每年農曆春節前設計風格應景春聯分送家戶，貼在門前成為獨特城市風景，今年再與在地插畫家、設計師跨界攜手，設計兩款...

基隆自來水普及率99.54% 山區接管困難民眾用山泉水得看天

自來水公司第一區管理處表示，截至去年下半年統計，基隆目前供水普及率99.54%，尚無接自來水管線主要在偏遠山區，提升普及...

民眾亂丟垃圾全入鏡 台東科技執法114年取締28件

台東縣環保局為遏止污染環境行為，列管經常發生的熱點，架設縮時攝影設備進行科技執法。民國114年共取締並開罰28件隨意丟垃...

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

鳳凰颱風造成宜蘭嚴重水患，原本受災商家未獲補助，經立委吳宗憲努力爭取獲重大進展。中央同意核定動用第二預備金，經濟部昨天也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。