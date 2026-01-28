影／基隆壽山路大量不明白色泡沫…擴散數百公尺 疑民宅流出

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、某社區大樓、民宅等，數百公尺排水溝遍布泡沫。環保局表示，晚間已將白色泡沫清除完成，是否有汙染成份及汙染源，待化驗結果，目前尚未確認。

環保局今天下午2點40分接獲報案，壽山路附近排水溝有大量白色泡沫，立即派員抵達現場，由壽山路沿線巡查至正義路2巷等集合住宅，一處住宅1樓停車場內部邊坡處有大量白色泡沫堆積，持續向邊坡上方處巡查汙染源。

針對是否有汙染之虞、白色泡沫成份、汙染源、是否社區消防泡沫等，環保局長馬仲豪表示，尚待化驗結果，目前尚未確認。

環保局表示，先出動灑水車清洗路面時，發現泡沫遇水會擴散，改以人工方式清除，後來以清潔隊溝泥車吸取白色泡沫，避免使用灑水車沖刷路面，造成環境汙染及路面濕滑。到晚間已將白色泡沫清除完成，市民若行經壽山路路段，請減速慢行，確保行車安全。

仁義里長王柏力表示，壽山路一帶並沒有洗衣工廠，懷疑是否為社區的消防泡沫管線流出。消防局人員到場了解，初判不太像社區消防泡沫，消防局今天也未接獲壽山路一帶有火警救災通報，確定也不是消防局救災泡泡。

議員何淑萍說，要求市府追查泡沫來源，環保局已採樣化驗，請路過民眾小心慢行。議員陳宜到場表示，基隆市水質先前才發生油汙染事件，市府務必釐清泡沫來源。