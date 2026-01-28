展現在地創作能量 花蓮市公所兩款馬年春聯即起送家戶

花蓮市公所每年農曆春節前設計風格應景春聯分送家戶，貼在門前成為獨特城市風景，今年再與在地插畫家、設計師跨界攜手，設計兩款滿滿新春馬年元素的討喜春聯，即起投送到家戶，也可到市公所索取。

花蓮市公所今年已是第七度與知名插畫家DUNCAN合作，推出的「山海騰駿」春聯，以Q版小馬為主題，搭配「山海騰駿」四個大字，寓意駿馬奔騰、諸事順利。

另一款和在地設計師李彥瑾攜手的春聯，則以「馬到成功」搭配市長魏嘉彥Q版人物，以及可愛的搖搖馬，相當年輕活潑，呈現出不同的創作風格。

市長魏嘉彥說，市公所每年贈送家戶春聯已經成為特色，今年兩款春聯還沒有推出，就有外縣市朋友打電話來詢問，可見花蓮創作能量已被看見。市公所透過合作支持在地創作者，也希望藉由具花蓮特色的設計來行銷城市。