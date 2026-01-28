聽新聞
曾跪求宋楚瑜爭取治水補助 宜蘭前蘇澳鎮長李坤山辭世享壽87歲
宜蘭前蘇澳鎮長李坤山傳出離世消息，享壽87歲，地方感到不捨。他曾擔任縣議員及蘇澳鎮長，是現任蘇澳鎮長李明哲的父親。李坤山長年關心地方，曾為治水跪求前省長宋楚瑜爭取補助，大力開發蘇澳冷泉，如今冷泉在兒子李明哲手上積極推進展現成果，「父子檔」鎮長為地方努力付出傳為美談。
李坤山年輕時即投入公共事務，深耕基層、勤走地方，1998年擔任蘇澳鎮長且連任，第13、14屆主政8年，地方政壇享有聲望，積極推動蘇澳冷泉觀光，先後舉辦6屆冷泉嘉年華、4次冷泉公主選拔活動，吸引遊客造訪及國際媒體關注，讓蘇澳冷泉一舉打開國際知名度。
蘇澳經常颱風豪雨，李坤山重視治理水患及發展觀光，他曾說，每逢豪大雨整夜不能闔眼，不只中原路一帶低窪區淹水，連蘇澳海事職校都成汪洋，身為鎮長憂心不安，決定爭取經費改善，還曾多次跪求時任省長的宋楚瑜，誠心動天，上級撥經費先後改善後湖排水、蘇西水門、特一號道路下水道排水系統，化解蘇澳市區水患。
李坤山認為，發展蘇澳要靠觀光，為了尋求恢復往日的繁華，世界除了義大利，就屬蘇澳鎮有冷泉資源，他在任內全力發展舉世珍貴冷泉，獲得交通部肯定，列入六年開發計畫，補助1億2千萬元優先開發，展開冷泉再造計畫。
李坤山與兒子李明哲都曾擔任過鎮長，「父子檔」鎮長為地方努力付出，讓人津津樂道，如今老先生辭世，讓人不捨。家屬訂2月10日上午10點在蘇澳住處辦理公祭，送別感念其一生的奉獻。
