基隆自來水普及率99.54% 山區接管困難民眾用山泉水得看天

自來水公司第一區管理處表示，截至去年下半年統計，基隆目前供水普及率99.54%，尚無接自來水管線主要在偏遠山區，提升普及率措施為配合辦理無自來水延管工程政策。友一里部分民眾住靠山區未接自來水管線，一位里民說，「我們長期使用山泉水或外出買礦泉水飲用，盼早日接管。」

自來水公司第一區管理處表示，截至去年下半年統計，基隆供水區域戶數16萬8322戶，供水區域人數35萬9836人，供水普及率99.54%，目前尚無接自來水管線主要在偏鄉地區，偏鄉地區多用山泉水或簡易自來水。

一區處表示，部分地區因地勢較高、地處偏遠且人口數少，自來水管線埋設不便或設置經費龐大，致無法申裝自來水，居住的戶數也很少，提升普及率措施為配合辦理無自來水延管工程政策。

市議員張耿輝表示，七堵偏遠山區因位處偏僻要拉自來水管非常不容易，成本太高，近年來陸續克服困難設置簡易自來水，或者先設置消防栓的災需求，再逐步拉自來水管線到家戶也是方法之一。

友一里里長蕭雪說，華新一路靠近山區友一里的部分住戶，長期以來都還是沒有自來水管線，居民就只能用山泉水，或者外出一次買多一點的礦泉水載回家，十分不便，盼早日接管。部分地區雖有簡易自來水設施，但因加壓設施不足，水量也很少甚至沒有，還是相當不便。

一位友一里居民說，使用山泉水得看天氣，有時下雨或者山泉水變混濁就不敢用，他們家長期使用山泉水，包括飲用、洗浴、洗衣物等，但有家人不敢生喝，就會煮沸或者外出買礦泉水，因買水比一般用戶使用自來水的花費要更高，喝山泉水也有大腸菌等過高的風險。