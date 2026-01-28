民眾亂丟垃圾全入鏡 台東科技執法114年取締28件
台東縣環保局為遏止污染環境行為，列管經常發生的熱點，架設縮時攝影設備進行科技執法。民國114年共取締並開罰28件隨意丟垃圾案件。
從環保局裝設的縮時攝影畫面中可見，1輛小貨車打開窗戶就將垃圾隨手丟出，也有人下車將垃圾丟棄。其中還有1名騎車的婦人，將垃圾袋直接掛在木樁上，隨即騎車離去，誇張的亂丟垃圾行為全被鏡頭拍下。
台東縣環保局稽查科長林士銘今天告訴中央社記者，去年科技執法共取締並開罰28件。隨意棄置垃圾或隨地便溺，不僅行為不可取，也造成髒亂影響環境衛生。行為人可依廢棄物清理法罰款新台幣1200元至6000元。
林士銘表示，春節期間將有不少遊客到台東旅遊，環保局也將新增多處取締熱點，採不定時、不定點取締方式，呼籲民眾發揮公德心，一起維護環境整潔與衛生。切勿以為四下無人就隨意棄置垃圾或隨地便溺，否則這些污染行為全都會被拍下，並依法處罰，讓自己荷包失血。
FB留言