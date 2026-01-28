鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鳳凰颱風造成宜蘭嚴重水患，立委吳宗憲努力爭取商家補助，獲得重大進展。中央核定動用第二預備金，經濟部昨天也請宜蘭縣政府去函給4個鄉鎮，開始受理商家申請，每戶受災商家補助1萬元，力拚農曆年前入帳。圖／吳宗憲團隊提供
鳳凰颱風造成宜蘭嚴重水患，原本受災商家未獲補助，經立委吳宗憲努力爭取獲重大進展。中央同意核定動用第二預備金，經濟部昨天也請宜蘭縣政府去函給4個鄉鎮，開始受理商家申請，每戶受災商家補助1萬元。吳宗憲說，他會盯著經濟部商業署，力拚農曆年前入帳。

災區住戶及住商混合戶的補助最近都陸續撥下來，但商家受損卻未獲補助。吳宗憲指出，鳳凰颱風重創宜蘭，特別是蘇澳地區一度淹水高達200公分，受災慘重，但他接獲商家陳情表示為何遲遲未獲得補助，他團隊立即展開溝通，向中央據理力爭，強調救災應貼近災民真實需求。

經多方協調爭取，經濟部商業署表示，會進行災區範圍調整（包括蘇澳、羅東、冬山、五結等4個鄉鎮），待行政院核定後發文。

據了解，為了縮短行政流程，經濟部商業署昨天已經聯繫請宜蘭縣政府協助「先行受理」商家申請，縣府也立即去函給4個鄉鎮公所，通知商家可以先填寫申請表格。

縣府工商旅遊處表示，經濟部正在擬訂「鳳凰颱風商家援助方案」，請鄉鎮公所先行提供申請表格給商家填寫後再行收件，若商家無法提供完整受災照片或毀損證明，則須再檢具由當地村里辦公室提供受災證明書。

「絕不能讓政府欠過年！」吳宗憲強調，農曆春節將至，這筆補助金是中央對宜蘭災民的承諾，他已要求商業署加快行政作業、精簡流程，只要縣府將申請清冊彙整報中央，援助金就應立即撥付，目標是在過年前入帳，安心過好年。

此外，針對「住商混合」受災戶，吳宗憲團隊也向主管機關確認，只要淹水範圍內有「居住事實」均可依規定申請。目前幾已發放完畢，僅剩零星資料不齊全個案，團隊也會持續追蹤。

吳宗憲表示，災後重建關鍵在將資源真正送到受災民眾手中，他打破官僚、解決問題，持續監督中央撥款進度，確保每位受災商家都能拿到應有的協助。

鳳凰颱風造成宜蘭嚴重水患，立委吳宗憲努力爭取商家補助，獲得重大進展。中央核定動用第二預備金，經濟部昨天也請宜蘭縣政府去函給4個鄉鎮，開始受理商家申請，每戶受災商家補助1萬元，力拚農曆年前入帳。本報資料照
