聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆月眉土資場重啟收容，砂石車遭疑夜間偷跑，市府：GPS無違規偏離路線。圖／基隆市政府提供
停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府都市發展處今天說明，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

民眾貼文指出，16日月眉土資場重啟後，原本說好的「嚴格管制」騙人，他是暖暖居民，這兩周天天開車經過，親眼看到這些砂石車在小路橫行。最扯的是，他打去都發局建管科找張先生反映問GPS監控在哪裡？結果官員居然回他「我們知道他們半夜會偷跑啦，我們也管不到，你直接去報警。」

民眾質疑市府核准復工只是為了讓業者賺錢，基隆人的交通安全、環境汙染官員兩手一攤說「沒辦法」。

市府都發處今天說明，依據中央今年土方清運新制，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

都發處表示，月眉土資場自16日重啟收容以來，砂石車每日僅能在上午9點至下午5點時段內通行，並有24小時科技執法的監督，都市發展處持續與地方里長保持聯繫，地方尚無通報反映有檢舉或陳情意見，「建管科也無張姓承辦人員」。

都發處重申，對月眉土資場運營採「嚴格監督、有效監管」，民眾如有發現砂石車違規偷跑情形，請提供相關事證給都市發展處，將依相關規定進行裁罰，以有效遏止及杜絕砂石車違規行為。

科技 GPS 社群媒體

相關新聞

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

鳳凰颱風造成宜蘭嚴重水患，原本受災商家未獲補助，經立委吳宗憲努力爭取獲重大進展。中央同意核定動用第二預備金，經濟部昨天也...

基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府...

基隆八堵路破管昨晚停水5千戶搶修 預計今上午9點恢復供水

基隆市八堵路自來水管日前破漏，台水原評估可採用不斷水方式施工，但開挖後發現破損程度和施工環境，超出事前評估，南榮路高地及...

綠批汙水接管「死當」 基市府回擊

民進黨基隆市黨部昨檢視市長謝國樑、前市長林右昌、張通榮任內汙水接管普及率，指謝平均每年僅增1%，「市政死當」。基市府回擊...

基隆慶安宮新任主委上任 「總統的舅舅」童永百歲交棒 廟方辦餐會祝壽

基隆慶安宮今晚舉行第12屆新任委員就職典禮，原主委童永的次子童德裕接任主委，並尊稱童永為榮譽主任委員。廟方今晚也為童永舉...

基市寒假足球冬令營太夯了 原收130人激增到180人

基市府在寒假開辦「足球冬令營」，原定招收130人，因為反應熱烈，增加到180人。副市長邱佩琳今到五堵國小，主持冬令營開球...

