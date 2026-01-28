基隆八堵路破管昨晚停水5千戶搶修 預計今上午9點恢復供水

基隆市八堵路自來水管日前破漏，台水原評估可採用不斷水方式施工，但開挖後發現破損程度和施工環境，超出事前評估，南榮路高地及龍安街198、332巷等昨晚9點起停水12小時搶修，共5000多戶受影響。預計今天上午9點恢復供水。

八堵路92號前路面日前滲水，台水研判地底800mm鋼管破管漏水。市府21日要求台水一區處先行探挖，雙方23日研商後續施工方式與期程時，評估可採不斷水方式進行修復，26日進場施工。

台水一區處表示，八堵路昨晚搶修採取一次性修復方式，整合機具與施工程序同步，並事前完成現場作業空間清理及維修孔設置，不受天候影響。

在供水調度方面，台水公司一區處跨區水源支援調度，縮小停水範圍影響南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶用水，市區平地區域則不受影響。

台水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，八堵路破管搶修過程中，於現場開挖後發現非預期施工阻礙，鋼管破損程度及施工環境明顯超出原先調查與評估範圍，致無法依原規畫採不停水方式施工，與市府溝通後，調整改採停水工法辦理。