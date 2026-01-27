基隆慶安宮新任主委上任 「總統的舅舅」童永百歲交棒 廟方辦餐會祝壽

基隆慶安宮今晚舉行第12屆新任委員就職典禮，原主委童永的次子童德裕接任主委，並尊稱童永為榮譽主任委員。廟方今晚也為童永舉辦百歲誕辰餐會，集結宗教傳承、世代交棒與地方公益，象徵百年宮廟持續創新，陪伴民眾走向下一個世代。

童永表示，能在百歲之年見證慶安宮完成新一屆委員交接，內心充滿感恩。他期勉新一屆委員會團隊，持續守護宮廟傳統，深化公益服務，回應社會需求。

童永回顧自己13歲從萬里來到基隆打拚，投入媽祖信仰與廟務工作的歷程，慶安宮在歷屆委員共同努力下，不僅完成行政大樓建設，也兩度組團前往泉州、漳州迎請媽祖回鑾，同時持續推動醫療器材捐贈、獎學金發放與弱勢關懷，讓信仰真正落實為照顧社會的力量。

童德裕說，接下慶安宮主委重任，是責任也是使命，未來將在歷屆團隊奠定的基礎上，與全體委員共同推動廟務制度化、公益常態化與文化傳承工作，讓慶安宮在香火興盛之外，也持續成為地方重要的社區服務與文化據點。

基隆市議會議長童子瑋是童德裕的長子，出席典禮見證。他說，慶安宮長期扮演基隆重要的信仰中心與公益平台角色，從醫療資源協助、教育扶助到弱勢照顧，都能看到宮廟團隊長年累積的實際行動。

童子瑋指出，自己從小在慶安宮廟埕成長，親眼見證前輩投入公益服務的身影，也因此更加體會公共服務的責任與價值。未來將持續支持宗教文化保存、公益資源整合，讓信仰力量與公共治理形成良性互補。