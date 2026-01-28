綠批汙水接管「死當」 基市府回擊

民進黨基隆市黨部昨檢視市長謝國樑、前市長林右昌、張通榮任內汙水接管普及率，指謝平均每年僅增1%，「市政死當」。基市府回擊說，汙水接管工程先易後難，謝的年平均接管戶數，還比林第2任高，無法接受民進黨的誣衊。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，國土署統計每年底全國汙水下道用戶接管普及率，謝國樑上任3年，汙水接管率從41.47%提高到44.76%，平均年成長僅1%。反觀林右昌8年主政，接管率從24.89%提高到41.47%，平均每年增長2%，是謝的兩倍。

余還說謝市府編列近10億元預算，接管成績讓市民無感，普及率停滯不前，數字會說話。張通榮和林右昌任內與台水公司合作，履行市府職責。近期發生停水事件，謝市府選擇第一時間砲轟台水，不檢討自身執行能力，竟找替罪羔羊轉移焦點。

面對綠營批評，基市府發言人呂謦煒、副發言人鍾明、工務處長簡翊哲和前工務處長陳耀川（現任交通處長）昨說明汙水接管工程推動現況。

鍾明說，市府2023年起克服重重困難，推動汙水下水道工程，去年底全市總戶數16萬8322，完成接管1萬零71戶。謝國樑任內平均1年接管3357戶，高於林右昌第2任平均每年3155戶。

簡翊哲表示，原規畫去年市區管線長度為3822公尺，已完成鋪設4375公尺。早年在郊區接管，速度會比在市中心接管快。市中心施工因為人潮多，交通繁忙，市府引進長距離推進的低交通衝擊工法，預計今年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程。